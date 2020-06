Berni, muy duro: "No tenemos apoyo del Gobierno nacional en materia de seguridad"

Fiel a su estilo confrontativo, el ministro de Seguridad bonaerense reavivó algo que parecía tema superado y es su enfrentamiento con la cartera de Seguridad a nivel nacional, Sabina Frederic, con una frase que no dejó dudas: "No tengo nada de apoyo del Gobierno nacional".

Cuando el periodista Luis Novaresio le preguntó si recibía apoyo de parte de Nación, Berni no anduvo con vueltas: "Nada"

La respuesta abrió el interrogante de Novaresio, quien insistió sobre si no era llamativo que siendo parte del mismo espacio político se diera esa situación. "No tiene que ver si somos del mismo o distinto partido. Es la voluntad del Gobierno nacional de asistir a una provincia en una crisis de seguridad profunda, una crisis de seguridad que se vino profundizando en los últimos años y que no tiene los recursos no solamente humanos, sino materiales y tecnológicos para afrontarla. Es imposible, es inviable una recuperación y un trabajo profundo en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires si el Gobierno nacional no asiste", se explayó.

En ese contexto, Berni reveló que no habla con Frederic desde el día que el presidente Alberto Fernández anunció la cuarentena por la pandemia de COVID-19, esto es el 19 de marzo, y aunque indicó que el gobernador Axel Kicillof está al tanto de ésto no ocultó su resignación: "Estamos acostumbrados a esto".

"Estoy resignado. Lo venimos manifestando hace más de seis meses, hay una voluntad de no asistirnos y estamos resignados a saber que la tenemos que pelear solos", afirmó. Y como si fuera poco, indicó que la Provincia recibió un escaso envío de fuerzas federales "que no sabemos quiénes son, dónde están ni qué hacen. Andan ahí como patrulla perdida".

Berni además marcó una clara diferencia de la relación con el Gobierno porteño, con quien a pesar de ser de diferentes fuerzas políticas, hay un diálogo constante en materia de seguridad: "Tenemos un ida y vuelta permanente"."Con el Gobierno de la Ciudad tenemos que ser recíprocamente solidarios, las acciones que tenemos que tomar tienen que ser compartidas y solidarias", consideró.

Consultado sobre si sus diferencias con Frederic son de tipo ideológico, Berni apuntó: "Habría que preguntarle a ella, nosotros trabajamos con lo que tenemos", y agregó que con otros ministros del Gobierno nacional la relación es diferente y encuentra una rápida respuesta y colaboración.