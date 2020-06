Coronavirus: crecen los casos y la vuelta atrás en Provincia suena cada vez más fuerte

Los casos de Coronavirus siguen la curva ascendente en la región del AMBA y todo parece indicar que en las próximas horas el gobernador Axel Kicillof, solicitará la vuelta atrás en el nivel de la Cuarentena. Esta mañana el vice ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, sostuvo que "endurecer las medidas de restricción, es una de las posibilidades más fuertes que se están evaluando".

"No hay dudas de que vienen días de más casos. Para que no haya complicaciones hay que tener más cuidado. Hay que reforzar las medidas de cuidado. La discusión en las últimas semanas es cómo abrimos más en pleno aumento de los casos, pero lo que hay que discutir ahora es cómo nos cuidamos más, cómo salimos menos y cómo hacemos para mejorar el distanciamiento social. No de qué manera podemos tener más libertad sabiendo que hay más de casos", señalo el funcionario provincial en declaraciones hechas a CNN Radio .

Los casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires suman 11.712 hasta el momento, tras confirmarse esta mañana 744 nuevos contagios reportados en las últimas 24 horas.



Según el parte del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Daniel Gollán, del total de enfermos de Covid-19, hay 147 personas en terapia intensiva y 2.507 personas ya se encuentran recuperadas



Y se precisó que en el territorio bonaerense fallecieron 343 personas desde la llegada de la pandemia a la Argentina a principios de marzo pasado.

En nuestra ciudad los casos de coronavirus crecieron con el contagio de 11 personas en las últimas horas, lo que elevó a 309 el número de infectados desde el inicio de la Pandemia en la Argentina en marzo pasado, informó hoy la comuna.



El reporte sobre la evolución de la Covid-19, la enfermedad que causa el nuevo coronavirus, indicó que hay 13 personas fallecidas, 258 son los casos sospechosos que siguen en estudio y 3.170 fueron descartados.



Del total de casos confirmados, 169 se encuentran activos y en observación, y 116 ya recibieron el alta médica.



Entretanto, la Municipalidad dispuso realizar este sábado tareas de desinfección en el Casco Urbano y los barrios Altos de San Lorenzo y San Carlos.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación reportaron por la mañana 17 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país desde el último reporte divulgado anoche, lo que eleva a 802 la cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 17,3 cada millón de habitantes.



Durante el informe diario sobre la evolución de la Covid-19, se indicó que se diagnosticaron 1.391 casos en las últimas 24 horas en la Argentina, lo que elevó a 28.764 el total de infectados, con una tasa de incidencia de 63,4% casos cada 100.000 habitantes y la cifra de fallecimientos se elevó a 802 personas.



Los nuevos decesos corresponden a ocho mujeres, seis de 51, 81, 92, 86, 78 y 75 años residentes en la provincia de Buenos Aires y dos de 86 años residentes en la Ciudad; y nueve hombres, seis de 14, 78, 67, 73, 82 y 81 años residentes territorio bonaerense; dos de 65 y 67 años de Ciudad y uno de 37 años de Río Negro.



La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, destacó que el índice de positividad sigue en descenso y se ubica en el 15,3% del total de los test realizados en el país. Además, precisó que actualmente hay 280 personas internadas en terapia intensiva.



Por otro lado, informó que esta tarde se reunirán por videoconferencia con autoridades de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad para actualizar la situación epidemiológica y ver los pasos a seguir.