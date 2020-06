Un científico que predijo que el 2020 sería un caos en EE.UU. ahora habla de "guerra civil"

Peter Turchin, un investigador de 63 años que enseña evolución cultural en la Universidad de Connecticut, adelantó hace una década que el 2020 sería un año complejo para Estados Unidos. Al principio su estudio, que fue publicado en la revista Nature, fue tomado como una predicción pero ahora, teniendo en cuenta la serie de sucesos que se están viviendo en el país del norte todo apunta a que se trata de proyecciones acertadas.

Estados Unidos vive días agitados a raíz del escenario económico, sanitario y social. Como se viene detallando enfrenta una alta tasa de desempleo provocada por la cuarentena y en el plano sanitario se ha convertido en el país más afectado a nivel mundial por el Covid-19. A esto se suman las protestas que se vienen desarrollando en todo el país para reclamar por el racismo a partir del asesinato de George Floyd.

El postulado que usó Turchin para predecir en el año 2010 que Estados Unidos iba a vivir un verdadero caos se basa en un estudio que realizó sobre los conflictos que se han desatado en su país a lo largo de la historia y llegó a la conclusión que EE.UU. se encontraba en un espiral de agitación y que cada cierta cantidad de años tenía lugar un hecho que provocada una crisis social.

