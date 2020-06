EN VIVO.- Cafiero responde las preguntas de la oposición en el Senado

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, declaró esta tarde ante el Senado que "el peligro todavía no pasó", por la pandemia de coronavirus, y advirtió que la política "debe tener un mensaje claro" a la ciudadanía, en medio del aislamiento social y obligatorio.



Al exponer su primer informe ante el Senado, el funcionario pidió "no tergiversar el mensaje" y "no traicionar la voluntad de las familias de cuidarse" ante los riesgos por la pandemia de coronavirus.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, declaró hoy que "la pandemia de coronavirus y no la cuarentena es la que provocó una crisis de ingresos en las familias argentinas y la que generó los sinsabores económicos que tenemos" y consideró que el Gobierno "debe escuchar y generar una política pública".



El funcionario consideró que el Estado "debe actuar" y tener políticas para evitar especulaciones en los precios y en las tarifas, donde enumeró las medidas adoptadas por el gobierno desde el inicio del aislamiento preventivo, social y obligatorio.

Por otro lado, expresó que hace falta "un nuevo contrato social" en Argentina que incluya tres ejes fundamentales: la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social y la sostenibilidad ambiental, y expresó la necesidad del "diálogo político".



Al hablar ante los senadores, el funcionario consideró que "a la Argentina siempre le fue mejor cuando amplió derechos" y pidió "buscar las coincidencias" y "respetar las diferencias de opinión" sin incluir "términos de odio como 'viva el cáncer'".

Además destacó ante el Senado que "se aprobara por unanimidad la ley de restauración de la deuda pública" ya que se trató de "un mensaje en voz alta que se escuchó en el mundo y es parte del reflejo para negociar una deuda contraída de manera irresponsable, que es impagable y se hace tremendamente injusta en la espada de los argentinos".



Cafiero brinda su primer informe de gestión mediante el sistema de videoconferencia durante una sesión informativa conducida por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que le permitirá a los senadores formularle preguntas conectados en forma remota.