La Ciudad amaneció cubierta de niebla y no veía nada

Si bien los pronósticos del clima hablaban de densos bancos de niebla para los últimos momentos de anoche y las primeras horas de este día feriado 20 de Junio, lo cierto es que en varios puntos cardinales de nuestra ciudad la niebla se hizo presente y obligó a los platenses a tomar recaudos de sobremanera.

Por ejemplo anoche en City Bell, particularmente en la zona de los Barrios privados que se ubican en la zona de la calle 467 al fondo, la visibilidad prácticamente fue nula; lo mismo que en la zona del Arco de Villa Elisa o también en el barrio de Los Hornos.

Y esta mañana como no podía ser de otra forma, no se veía nada: la calle 52 entre 143 y 131 se mostró con una visión de solo unos metros, incluso ya dentro del casco céntrico, también lo que se pudo apreciar era muy poco. La zona de Plaza Moreno, en lo que ya es una clásica postal para este tipo de acontecimientos, permitió ver que no se veía nada de una punta de la plaza a la otra, incluso no se podía divisar ni la Catedral, ni la Municipalidad, ni siquiera las famosas estatuas que simbolizan las cuatro estaciones del año.

Asimismo tanto en Plaza Islas Malvinas como en Plaza España, tampoco se veía nada.