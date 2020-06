El jugador de Estrella y chofer de la 202 que contrajo Covid, habló del cumpleaños de la discordia

Maximiliano Carrizo, jugador de Estrella de Berisso y chófer de la línea 202, que se vio obligada a suspender el servicio a raiz de una ola de contagios de Covid 19, reconoció que padece el virus pero negó que haya existido alguna irresponsabilidad en los trabajadores.

La Empresa Transportes La Unión radicó una denuncia en la Justicia ante las sospechas de una reunión de sus empleados por fuera del ámbito laboral, por lo que los participantes de dicho encuentro habrían violado el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional desde el 20 de marzo.

Sin embargo, el futbolista y chofer negó que haya sido así mediante un descargo en sus redes sociales.

"Quiero contarles, cómo ya deben saber más de uno porque se encargaron de mandar una lista de nombres por cadenas de WhatsApp, que tengo covid 19. Esto lo supe hace 2 dias, y empecé con sintomas el dia 17 de junio", sostuvo.

"Antes que nada dejar la foto de MI CUMPLEAÑOS, que fue el 4 de junio, el cual se está diciendo que lo festeje a lo grande! Los que me conocen saben que estoy construyendo mi casa, es la que ven en la foto. No entran 20 personas claramente!!! No es verdad para nada lo que dicen que hicimos una gran fiesta! Me gusta aclararlo porque recibí mensajes de personas muy enojadas por una situación que jamás ocurrió. También se está haciendo viral una cadena por Whatsapp con una lista de infectados. Estamos en una pandemia mundial y este virus lamentablemente, lo vamos a ir teniendo todos en mayor o menor medida"

"Nosotros estamos aislados desde el PRIMER día en que nos sentimos mal, NO QUISIERON HACERNOS EL HISOPADO, NOS DESCARTARON COMO POSIBLES POSITIVOS Y A PESAR DE ESO EXIGIMOS QUE SE NOS REALICE EL HISOPADO. Ojalá que sepan que están causando mucho daño compartiendo cosas que no saben si son ciertas. También haciéndolo de mala leche, gente, no somos extraños por haberlo contraído, este virus lo tuvieron MILLONES de personas EN EL MUNDO y lo van a tener otras Miles. Tengan empatía, tengan buena leche, no ensucien y compartan. Es entendible el miedo de las personas porque, por suerte nosotros estamos PERFECTOS. Pero entendemos que hay muchas personas que, de tenerlo, la pasarían mal. Por eso estamos AISLADOS. No fui el primer chofer en dar positivo, y eso también lo quiero aclarar. Armaron una bola de una situación que no pasó, y lejos de tener un poco de empatía , están causando un poco de dolor porque no es lindo que te hagan cargo de una situación que no pasaste. Espero que compartan, para que así de la misma manera que se viralizan las mentiras, se vaya viralizando un poco la verdad"

En concreto, tal como informó este emdio, la UFI 17 de La Plata, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, se encuentra abocada a investigar cuál fue el origen del contagio de al menos 12 entre choferes, talleristas y administrativos de la 202.