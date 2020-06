Le estornudaron en la cara a Nicole Neumann en medio de una nota

Cuando inició la cuarentena, Nicole Neumann dejó de asistir a “Nosotros a la mañana”, programa en donde se desempeña como panelista, ya que no tenía con quien dejar a las tres hijas que tuvo junto a Fabián Cubero y porque tampoco quería exponerse.

Hace algunas semanas que ya regresó a trabajar, pero con “cuidados obsesivos”, como ella misma reconoce. Ahora, la polémica se desató porque mientras la modelo daba una nota en la puerta del canal, pasó una persona, aparentemente un técnico y le estornudó al lado.

“Cuando lo vivís de cerca, te asusta más. El viernes pasada me fui muy asustada. Voy a ir viendo qué hacer pero de a ratos se me cruza la idea de no venir por mis hijas”, estaba diciendo Nicole Neumann cuando un hombre pasó por detrás de ella y no pudo contener el estornudo.

Al instante, la panelista sacó un spray de agua y alcohol para tirar en el lugar. Indignada con la situación, dijo: “Horrible el gesto, ya después veremos quién fue. Es como el que entra al aeropuerto de Estados Unidos y dice que tiene una bomba”.