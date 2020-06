El Dique: violento asalto a una pareja y una abuela de 84 años

Se produjo anoche un robo en el barrio El Dique, más precisamente en el domicilio de una jubilada y sus nietos, sito en la calle 124 entre 49 y 50. La chica víctima del asalto se comunicó con este medio y dijo que: "El hecho ocurrió a eso de las 23 horas, todo pasó tanto en mi casa como la de mi abuela, que tiene 84 años, que está adelante. Ella vivió siempre acá y ya varias veces le entraron a robar, pero nunca así. Anoche escuchamos ruido y cuando nos asomamos vimos a un hombre con barbijo, de unos 40 años, morocho que saltó el paredón y enseguida nos apuntó con un arma, nos obligó a tirarnos al piso, nos pidió desesperado dinero y oro. Nos robó alrededor de 8000 pesos y estuvo poco tiempo. pero sabía cosas del movimiento familiar que nos dio indicios que nos tenía bien estudiados. Ahí mismo nos obligó a ir a lo de mi abuela donde apenas pudo, entró y la empujó; le revolvió toda la pieza, le robó el anillo de casamiento. El ladrón estaba muy nervioso y mi abuela se asustó muchísimo. Tuvimos miedo por su salud porque tiene presión alta. El asalto siguió y cuando no encontró más cosas, le pegó un culatazo a mi novio, a mí me sacó los anteojos para que no vea bien y cuando se dio cuenta que no podía llevarse más cosas, se fue. Nos amenazó todo el tiempo con matarnos".

A lo que agregó: "Nos dejó encerrados pero nos pudimos arreglar para salir y hacer la denuncia; pero aquí sucedió lo peor, porque cuando vinieron los policías nos dijeron que vieron saltar la pared al ladrón, pero pensaron que se estaba escapando del patrullaje por no tener permiso para circular en Cuarentena. Algo increíble por ver los accesos que tiene nuestra casa. Literalmente lo dejaron entrar a la casa y no hicieron nada".