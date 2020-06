"Tienen suerte que los negros buscamos igualdad y no venganza", la frase viral que recorre el mundo

Un nuevo video sobre el racismo ya está dando la vuelta al mundo. Y no se trata de imágenes de violencia, sino de una una mujer que explica los saqueos en Estados Unidos comparándolo con el archiconocido juego de mesa "Monopoly" en el marco de la difícil batalla que muchos afroamericanos todavía enfrentan hoy en ese país y que volvió a quedar al descubierto con la muerte de George Floyd en manos de un policía blanco.

Tal fue la repercusión del mismo que tanto LeBron James y Madonna se hicieron eco en las redes sociales. La protagonista es Kimberly Latrice Jones, quien estaba filmando las protestas contra el racismo y la brutalidad policial con su amigo David Jones cuando explicó por qué estaba de acuerdo con el saqueo y los disturbios."Cuando tienes un malestar civil como este, tienes tres tipos de personas: manifestantes, manifestantes y saqueadores", aseguró. "Los manifestantes están allí porque en realidad se preocupan por lo que está sucediesaqueosndo en la comunidad, quieren alzar sus voces y están estrictamente allí para protestar. Los manifestantes que están enojados, que son anarquistas van a hacer eso independientemente y luego tienes los saqueadores y los saqueadores están ahí para hacer eso, para saquear ".

Jones continuó citando comentarios sobre el saqueo y la gente preguntaba "¿qué ganaste? ¿Qué obtienes del saqueo?". "Pero te estás centrando en el qué y no en el por qué", dijo. "Algunos dicen que (los saqueadores) no son personas que están legítimamente enojadas por lo que está sucediendo, solo son personas que solo quieren obtener cosas, así que vamos a decir eso. Preguntémonos por qué en este país en 2020, por qué la brecha financiera entre los negros pobres y el resto del mundo está tan lejos que las personas sienten su única esperanza y la única oportunidad de obtener algunas de las cosas que ostentamos y mostramos delante de ellos todo el tiempo es caminar a través de una ventana de vidrio roto y obtenerlo".

Y agrega: "Que están tan desesperados que conseguir ese collar, cadena, televisor, cama o teléfono, lo que quieran conseguir es que en ese momento, cuando ocurren disturbios, es su única oportunidad de conseguirlo. ¿Por qué las personas son tan pobres? ¿Por qué las personas están en bancarrota? ¿Por qué las personas tienen inseguridad alimentaria, inseguridad en la ropa y sienten que su única oportunidad es atravesar una ventana de vidrio rota y atraparla?".

Por otro lado utilizó el popular juego de mesa Monopoly para explicar por qué había sido tan difícil para los afroamericanos "levantarse de las correas de las botas y conseguirlo por su cuenta": "Permítanme explicarles algo sobre economía en Estados Unidos. Nunca entendemos que la economía fue la razón por la que los negros fueron traídos a este país, vinieron a hacer trabajos agrícolas en el sur y textiles en el norte. Ahora, si en este momento decidiera que quería jugar Monopoly contigo y durante 400 rondas de juego Monopoly no te permití tener dinero, no te permití tener nada en el tablero, nada, y luego jugamos otras 50 rondas de Monopoly y todo lo que ganaste y ganaste mientras jugaste esas rondas te fue quitado".

Luego, Jones se dirigió a Tulsa y Rosewood, dos ciudades afroamericanas prósperas y autosuficientes de principios del siglo XX que fueron diezmadas por multitudes blancas. "Entonces, durante 400 rondas de Monopoly no puedes jugar en absoluto, no solo no puedes jugar, tienes que jugar en nombre de la persona contra la que estás jugando, tienes que ganar dinero y riqueza para ellos y luego tienes que dárselos a ellos ", dijo. A lo que agregó: "Durante 50 años, finalmente obtienes un poco y puedes jugar, pero en cualquier momento no les gusta la forma en que juegas o te estás poniendo al día o que estás haciendo algo por ti mismo -suficiente, queman tu juego, queman tus autos y queman tu dinero de Monopoly".

Jones utilizó Monopoly para relacionarse con los 450 años de esclavitud de los Estados Unidos y la lucha que los afroamericanos siguen enfrentando. "En este punto, la única forma de ponerse al día en el juego es si la persona comparte la riqueza y ahora qué pasa si cada vez que comparte la riqueza, hay una guerra psicológica contra ti para decir 'oh, eres una oportunidad igual alquiler.' ¿Cómo puedes ganar? ¡No puedes ganar, el juego está arreglado! Entonces, cuando dicen '¿por qué incendiaste tu propio vecindario? ¿Por qué incendiaste la comunidad? No es nuestro", gritó. "¡No poseemos nada! Trevor Noah lo dijo tan bellamente que hay un contrato social que todos tenemos en el que si robas o yo robo, entra la persona de autoridad y arreglan la situación. Pero la persona que arregla la situación nos está matando, por lo que se rompe el contrato social y, si se rompe el contrato social, ¿por qué diablos doy por sentado quemar un salón de la fama del fútbol o quemar un Target?".

Jones continúa diciendo: "Rompiste el contrato cuando nos mataste en las calles y no te diste por vencidos. Rompiste el contrato cuando jugamos tu juego durante 400 años y creamos tu riqueza. Rompiste el contrato cuando volvimos a construir nuestra riqueza, con nuestras correas de arranque, y la destruiste. Así que a la mierda tu objetivo, A la mierda tu salón de la fama, en lo que a mí respecta, podrían quemar todo esto en el suelo y aún así no sería suficiente. Y tienen suerte de que todo lo que buscan los negros sea la igualdad y no la venganza".