Con más restricciones y controles, ya rige la nueva etapa de la cuarentena en La Plata

A partir de hoy, con la entrada en vigencia del decreto presidencial, comenzaron a regir en La Plata y en el resto del Área Metropolitana de Bueno Aires (AMBA) las nuevas restricciones de la cuarentena. Para el caso particular de nuestra ciudad, si hasta ayer el ritmo era poco más de media máquina, este miércoles se registraba una evidente merma de la circulación tanto en el Centro como en la periferia.

En este sentido desde hoy el transporte público comenzó a funcionar nada más que para trabajadores esenciales, con lo cual las unidades interurbanas y las paradas de colectivos presentaban mucho menos movimiento que hasta ayer.

Uno de los puntos de controles intensos esta mañana era la intersección de 7 y 50, donde inspectores de Control Ciudadano solicitaban a los pasajeros la exhibición del permiso de circulación, tanto en los colectivos como en las numerosas paradas linderas a la plaza San Martín.

Carlos Falchi, titular de la Dirección de Estacionamiento Medido, dependiente de Control Ciudadano, explicó que "estamos trabajando en conjunto con la Secretaría de Transporte haciendo operativos en cuanto al control de los vehículos del transporte público y particulares, exigiendo que la gente tenga el permiso para circular".

"Todo aquel que no lo tiene, que tome conciencia que debe quedarse guardado en su casa para prevenir y cuidarnos entre todos", dijo Falchi.

El funcionario enfatizó que "esto es más estricto ahora, porque volvemos a la fase 1, los controles son más estrictos. Todo aquel que no tenga permiso no puede circular. Sólo circula el que tiene un trabajo esencial. Particulares y gente que no tiene este permiso tiene que quedarse guardado".

Cabe remarcar que durante la jornada se establecerán controles en diferentes puntos estratégicos de la Ciudad, es decir, en aquellos donde habitualmente hay mayor circulación de vecinos.

Por otra parte, con la finalización ayer del calendario de pagos a jubilados del IPS, lo que provocó una enorme circulación de adultos mayores en sucursales bancarias y cajeros automáticos, hoy esos lugares se presentaban muchos más descomprimidos.

Cabe señalar que durante este endurecimiento del aislamiento que se extenderá hasta el 17 de julio, la actividad bancaria continuará funcionando como hasta ahora, es decir, con sistema de turnos.

El impacto de la medida presidencial para evitar la propagación del virus Covid-19 se sentía con fuerza en la merma del caudal vehicular, ya que ahora la circulación fue limitada y sólo pueden desplazarse los trabajadores esenciales.

Sólo se permite el desarrollo de los servicios esenciales. Además de los bancos, entran en este segmento las prestaciones de salud, la compra y venta de alimentos, el funcionamiento de las farmacias, veterinarias, ferreterías y aquellos locales dedicados a la comercialización de productos de aseo personal y doméstico, entre otras actividades ligadas a la seguridad, la justicia, y la limpieza urbana.

Además, podrán continuar brindando servicios las ópticas, los médicos y los odontólogos con turno previo y para el seguimiento de enfermedades crónicas.

Todo comercio minorista no esencial, se aclaró en el decreto que regula esta fase de la cuarentena para el AMBA, quedará inhabilitado para funcionar, aunque en La Plata la modalidad “para llevar” seguirá funcionando.

A la par de esta dinámica reducida, se reforzaron en la Ciudad los controles vehiculares en todos los accesos. La Municipalidad contabilizó unos 120 retenes en las 23 localidades platenses.

Es de destacar que los accesos de la Avenida 44 y Autovía 2 permanecerán cerrados. Por lo tanto, los ingreso desde el oeste deben realizarse por la Avenida 520 como también por la Ruta 36.

En esos puntos, como también en los accesos de la Autopista, eran lugar de estrictos controles. No sólo se solicitaban permisos de circulación, sino que se implementaban testeos de detección de fiebre y nivel de olfato.

Las autoridades comunales informaron que los controles están integrados por agentes municipales pertenecientes a distintas secretarías, tanto como por efectivos de la Policía Bonaerense, la Policía Local y la Guardia Urbana de Prevención.

En el marco de esta nueva etapa de la cuarentena, se acentuarán los controles de precios tanto en el Casco Urbano como en los barrios de la periferia.

Además, se anticipó que durante el fin de semana se llevarán a cabo operativos para verificar el estado de salud de los vecinos a lo ancho de la Ciudad. En ese sentido, desde la comuna anunciaron la compra de equipamiento que permitirán cuadruplicar los controles, a lo que se suma la valiosa tarea del SAME.

Estrictos controles en la Autopista

Desde el lunes se incrementaron los controles vehiculares y sanitarios en la Autopista Buenos Aires La Plata. Hasta ayer estos tenían lugar en los accesos de Ciudad de Buenos Aires, en tanto que hoy se realizaban en distintos puntos de la traza, por lo que los automovilistas debían padecer algunas demoras.

Durante este miércoles los controles sanitarios tenían lugar en el kilómetro 7,2 en ambos sentidos de circulación, a la altura del Peaje Dock Sud. Por este motivo, se registraban algunas demoras desde el kilómetro 9,2. No obstante, hacia La Plata el estado del tránsito era normal.