Vecino que sufre ataques de pánico denunció que no lo quisieron atender

Leonardo José Silvestri, vecino de nuestra ciudad, se contactó con EL DÍA para contar que sufre de ataques de pánico y que, según su relato, no quisieron atenderlo a las clínicas que fue.

"No me aceptan IOMA ni particular. En el Sanatorio Argentino, que está a siete cuadras de mi casa, no me quisieron atender ni me dejaron pasar. Necesito al menos lamedicación. Yo pago, no tengo problema", aseguró en diálogo con este diario

Al contar sobre su situación,puntualizó: "Ya no duermo. Estoy solo con mi perro y necesito que me atiendan o me receten":