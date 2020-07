"Ciudadanos contra el tarifazo" expresó su apoyo a la denuncia contra Aranguren

El espacio multisectorial de la región CIUDADANOS CONTRA EL TARIFAZO, hizo público en las últimas horas su pedido de suspensión o derogación del Articulo 7 del Decreto 1053/18 por el cual Macri estatizo la deuda privada de las distribuidoras de gas por el valor de 24524 millones de pesos al tiempo que expresó su apoyo a la denuncia que se presentó contra el ex Ministro de Energía Juan José Aranguren.

El espacio "Ciudadanos contra el tarifazo" está integrado por asociaciones de consumidores, instituciones culturales, deportivas, organizaciones sociales, gremiales, políticas y económicas de La Plata, Berisso y Ensenada y fue impulsado para enfrentar los constantes, injustificados e irrazonables aumentos de tarifas del gobierno de Macri .

Según señalaron en un comunicado "en el convencimiento de que la lucha por tarifas justas y razonables continúa, emitimos un documento dirigido al Interventor del Enargas, Federico Bernal, manifestando nuestro apoyo a la denuncia penal presentada contra el ex Ministro Aranguren".

Además en ese escrito se solicitó "al Congreso Nacional que rechace la validez del Art. 7 del DNU 1053/18, a través del cual la gestión anterior estatizó miles de millones de pesos de deuda que las empresas distribuidoras de gas mantenían con las productoras y que debe pagar todo el pueblo argentino, incluso quienes no tienen acceso a la red de gas".

LA CARTA

La Plata, Julio de 2020

Sr. FEDERICO BERNAL

Interventor del ENARGAS

Los integrantes de asociaciones de consumidores, instituciones culturales, deportivas, organizaciones sociales, gremiales, políticas y económicas de La Plata, Berisso y Ensenada que organizamos e impulsamos el espacio multisectorial CIUDADANOS CONTRA EL TARIFAZO, para enfrentar los constantes, injustificados e irrazonables aumentos de tarifas del gobierno de Macri y en el convencimiento de que la lucha por tarifas justas y razonables continua, queremos expresar lo siguiente:

Los abajo firmantes manifestamos nuestro público y total apoyo a las acciones del Interventor del ENARGAS, Federico Bernal, que denunció penalmente a Juan José Aranguren, ex Ministro de Energía y Minería (MINEM), Marcos Porteau, ex Subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del MINEM, y al ex Directorio del Ente por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

La denuncia presentada pone al descubierto como las empresas, con la complicidad de Aranguren, aumentaron artificialmente el precio de gas en dólares, y luego -ya en la gestión de Iguacel y Lopetegui-, reclamaron una diferencia cambiara por la devaluación del peso frente al dólar y pidieron un subsidio de 24.500 millones de pesos, que debemos pagar no solo los usuarios de gas, sino los Argentinos en su totalidad, aun aquellos que ni siquiera tienen el servicio.

Solicitamos la suspensión o derogación del Art. 7 del decreto 1053/18. Que autoriza al Estado Nacional que asuma, con carácter excepcional y con el alcance previsto en este artículo, el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregados en ese mismo período.

El Estado Nacional, asumió la deuda privada de las empresas Distribuidoras con las empresas Productoras debido a que el monto del contrato en dólares -a tipo de cambio variable-, y en lugar de cuestionar o rechazar el precio pactado por las empresas en dólares y por dos años -en contra de lo establecido por la ley 24.076-, decidió asumir esa deuda de las Distribuidoras a los proveedores en el Presupuesto Nacional.

El perjuicio económico generado por las acciones llevadas adelante por los denunciados funcionarios del gobierno de Mauricio Macri se calcula que asciende a 561 millones de dólares, de los cuales 393 millones obedecen al perjuicio contra el fisco, mientras que 168 millones contra los usuarios y las usuarias del servicio público de gas por redes.

Apoyamos la denuncia porque estamos convencidos que existieron intereses particulares en desmedro de los argentinos y argentinas. Aranguren representa lo peor del modelo que encarnó el ex Presidente Mauricio Macri al ser el Ministro de Energía del neoliberalismo y de la Argentina que queremos dejar atrás.

LOS SERVICIOS PUBLICOS SON UN DERECHO!

Susana Gonzalez (Diputada Provincial FDT), Guillermo Escudero (Diputado Provincial FDT), Cristian Vander (Pte. Bloque Concejales FDT La Plata), Victoria Tolosa Paz (Concejala FDT), Norberto Gomez (Concejal FDT), Luis Lugones (Pte. Partido Justicialista La Plata), Leandro Amoretti (Patria Grande), Alejandro Rusconi (Secretario Relaciones Internacionales Movimiento Evita), Gustavo Di Marzio (Movimiento Evita La Plata), Alejandro Presa (Pueblo Libre), Betina Rolfi y Marcelo Ferreyra (Progresistas en red), Mumi Aguirre y Yanina Sanchez (Unidad Popular La Plata), Leandro Garcia Barletta (referente Partido PARTE La Plata), Armando Valbuena (Patria Compañera); Carlos Sortino (Agrupación COMPA), Cesar Larez (La Barriada-Corriente German Abdala), Ex – Juez Luis Arias (Agrupación Jach´a Uru), Julio Castro (SOSBA), Mayra Sanchez (Raices Barriales de Melchor Romero), Rodolfo Carrizo (CECIM La Plata) Juan Diego Gonzalez Morales (Presidente CESPMA), Jorge Linares (Asociación Defensa de Consumidores y Usuarios Filial La Plata); Alcides Aguirre (Pte. Brisa Social), Luis Portelli (Pte. Universidad Popular Alejandro Korn), Dra. Karina Fiorito (Presidenta Casa Abierta Maria Pueblo), Rodolfo Lara (Centro de Jubilados y Pensionados ATE Pcia de Bs.As.), Chalo Inchaurreguy (Programa Cosas de Grandes), Rafael Irigoiti (Presidente Club Deportivo Villa Elisa), Dr. Dario Witt (Fundador Casa Abierta Maria Pueblo), Luis Ratto (Director de Política Penitenciaria de la Pcia. de Bs. As.), MG Ariel Hartlich (Agrupación Juntos por Quilmes), Alfredo Estrada (DEUCO La Plata), Roberto Cimini (Subcomisión de Vecinos de Villa Zula-Berisso), Mauricio Lebene (Asociación Foro de Servicios Públicos –La Plata),

Asociación CONSUMIDORES RESPONSABLES, DEUCO La Plata, CESPMA, Unión de Usuarios y Consumidores Filial La Plata, DECOSA, DCU Filial La Plata, Foro de Servicios Públicos, Sindicato de Obras Sanitarias Prov. De Bs.As., Sindicato de Obreros, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, CECIM La Plata, Federación de Instituciones Culturales y Deportivas, Club Deportivo Villa Elisa, Universidad Popular Alejandro Korn, ONG Brisa Social, Raices Barriales de Melchor Romero, Centro de Jubilados y Pensionados Estatales Provincia de Bs.As., Programa “Cosas de Grandes”, PYMES La Plata, El Manifiesto Argentino, Instituto de Estudios y Formación por la Igualdad (IEFI) Región Capital, Corriente Clasista y Combativa, CTEP, MPU, Movimiento Evita, SOMOS-Barrios de Pie, CTA Autónoma Pcia de Buenos Aires, ATE Pcia de Bs.As., Bloque de Concejales Frente de Todos La Plata, Partido Justicialista, Encuentro Peronista, Frente Patria Grande, Partido Sol, Frente Grande, PTP-PCR, PROGRESISTAS en Red, Pueblo Libre, Movimiento Mayo, Unidad Popular La Plata, Movimiento de Unidad Popular La Plata, Agrupación Jach´a Uru