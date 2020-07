Qué dijo Miss Bolivia luego de que la Justicia desestimara la causa contra su ex

Tras conocerse que la denuncia por violencia de género que había realizado la cantante Miss Bolivia contra su expareja Emmanuel Taub fue archivada por la Justicia porteña luego de considerar que no la “maltrató físicamente”, tomando en cuenta tanto la declaración de la víctima como la ausencia de informes médicos que indicaran esa situación, la intérprete respondió a través de su cuenta de Twitter.



“No creo en el punitivismo. Por eso, jamás acusé penalmente a nadie. Los dichos del Sr. Taub son una muestra más del persistente ejercicio de violencia psicológica, mediática y simbólica, y la culpabilización de mi persona”, aseguró Miss Bolivia en un texto subido esta noche en esa red social.



En un posteo titulado “Esta es mi palabra. El renacer es sin violencia”, la vocalista relató que “el proceso contravencional archivado del cual habla fue impulsado por la Oficina de Violencia Doméstica en cumplimiento de sus protocolos. La decisión de la Fiscalía Nº 18 de archivar la causa penal no equivale a una declaración de su inocencia, sino que se basa en el hecho de que yo elegí no impulsar esa vía”.



En ese mismo tono, María Paz Ferreyra (nombre real de la artista) sostuvo que “la denuncia por violencia doméstica que elevé ante la Justicia de Familia sigue activa y en curso en la Justicia Civil y no puedo dar mayores precisiones al respecto,en razón del bozal mediático dispuesto para las partes”.



Más temprano, Taub había celebrado -también en Twitter- que “en el día de hoy se determinó que no he cometido delito alguno por la Justicia Penal y las dos causas penales que existieron han sido archivadas”.



En la publicación del investigador del Conicet se añadió que “el linchamiento, el escarnio mediático y el escrache en redes sociales tiene que llamarnos a la reflexión para construir una mejor sociedad, más justa e igualitaria, así como también no debilitar la lucha que llevan dando hace años los diferentes movimientos feministas. Decir cualquier cosa tiene que tener consecuencias, de hecho las tiene. Muchas gracias a todos los que me apoyaron y creyeron en mí. Hoy he renacido”.



Según la resolución a la que accedió Télam, la decisión judicial que favoreció a Taub fue adoptada por el fiscal Penal, Contravencional y de Faltas Mauro Teresko.



El 10 de junio pasado la Justicia civil dispuso que Taub no pudiera acercarse al domicilio de Miss Bolivia en la Capital Federal ni tampoco a 500 metros de otros lugares donde se encuentre, luego de una denuncia por violencia de género realizada por la artista.



El episodio había tomado estado público entre la noche del domingo 7 y el lunes 8 cuando Miss Bolivia denunció a su exmarido por violencia de género a través de mensajes en sus redes sociales, en los que compartió fotos con heridas en sus extremidades y en la cara.



Ese mismo domingo, además, el sociólogo y especialista en cultura judía Taub, anunció en sus redes "la triste noticia" de la separación "con armonía y en los mejores términos".