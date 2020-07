"Lo más pancho": así describen los vecinos cómo roban en el barrio Las Huertas

Las cámaras de seguridad de un barrio cerrado registraron el robo de dos bicicletas y dejaron en claro que los ladrones se movieron sin que nadie lo notara. De ahí las quejas de vecinos que se comunicaron con EL DIA.COM hacia la seguridad del predio.

"Nos vino a avisar uno de los administradores y el encargado de seguridad", contó una de las damnificadas.

Los robos ocurren dentro del predio del Barrio Las Huertas en 501 entre 148 y 151 y en los últimos dos meses se vienen sucediendo, contaron. En las últimas horas dos personas, según muestran los videos, cruzaron el perímetro para apoderarse de dos bicicletas de una casa.

"Cruzaron lo más pancho", describió una vecina que expresó su preocupación por los reiterados ataques que sufren.

Cabe recordar que en ese mismo barrio cerrado de Gorina, a principios de abril, al menos dos familias fueron despojadas de dinero, electrodomésticos y cosas de valor en un violento asalto. Los malvivientes habrían tenido "el dato" de que en el lugar no habían sido todavía instaladas cámaras de seguridad para tener un completo monitoreo perimetral. Una de las víctimas del asalto le había contado a EL DIA que "entraron a las 20:20 mientras yo estaba cocinando, tocaron la puerta de casa y le digo a mi hijo que abra. AL abrir entra un tipo con el chaleco del de seguridad y me dice ¿estás cocinando?, era grandote, alto y gordo me agarra el teléfono que lo tenía encima y ese momento entraron dos más con la cara tapada por la mitad y otro con un pasamontaña de color negro. Uno se fue para arriba, mientras los otros revisaban todo abajo".

"Me decían ¡hija de p... donde está la plata, dónde está!, les decía que no tenía hasta que uno de ellos encontró unos dólares y los gritos y las amenazas subieron de tono. Se llevaron las joyas como cadenitas, aros, pulseras, todo lo que encontraban. Tenían más que nada valor afectivo además del monetario. Me dejaron sin nada", detalló la mujer. La víctima contó también que "me hicieron sacar los anillos y me preguntaban si eran de oro. Se los llevaron pero al escapar se les cayeron. Luego nos llevaron al baño, anteriormente me habían vaciado una cartera donde había unos 10 mil pesos. Se pensaron que tendríamos más plata".

Sobre el final de la pesadilla, contó que "intenté desatarme, pero mi hija por miedo me decía que no por si volvían los delincuentes. La puerta del baño la abrieron después los hombres de seguridad porque estaba la llave del lado de afuera. Escaparon por ese agujero que hicieron en el alambre perimetral. Mi hija que sí tenía las manos desatadas fue quien nos cortó a todos los precintos".

En base a los datos que pudieron recabar los investigadores, al menos 10 personas de sexo masculino irrumpieron en al menos dos viviendas del barrio y con amenazas y golpes lograron quebrar la voluntad de los propietarios que optaron por entregar sus pertenencias para no ser sometidos a más violencia. La misma fuente indicó que al entrevistarse con la policía, las víctimas destacaron que había "coordinación" en el grupo, que actuaron con mucha violencia y que la mayoría de los integrantes "hablaba con palabras y acentos de extranjeros".

A una de las familias les llevaron U$D 5000, cadenas, anillos de oro, una billetera, llaves del automóvil que posee y teléfonos celulares. A la otra $300.000 entre efectivo y cheques, electrodomésticos y otras pertenencias.