Caso Facundo Astudillo: el cadáver hallado anoche "estaba esqueletizado" y se aguardan precisiones forenses

Un cadáver fue hallado anoche semienterrado junto al lecho de un canal de agua entre las localidades bonaerenses de General Daniel Cerri y Villarino, y los investigadores procuraban determinar hoy si se trata de Facundo Astudillo Castro, el joven que permanece desaparecido desde el 30 de abril pasado, cuando salió de su casa de Pedro Luro, informaron fuentes judiciales y policiales.

El hallazgo se produjo durante uno de los rastrillajes realizados por personal de la Policía Federal Argentina, a pedido del fiscal federal de Bahía Blanca Santiago Ulpiano Martínez, y al lugar acudió la madre de Facundo, Cristina Castro, junto a uno de sus abogados.

Los investigadores encontraron el cadáver semienterrado en un curso de agua en una zona conocida como Bahía de Ballenas, entre la localidad de General Daniel Cerri y Villariño Viejo, en el mismo lugar donde días atrás personal de la PFA había realizado un rastrillaje en búsqueda del joven de 22 años que lleva 107 días desaparecido.

Según las fuentes, se trata de restos "esqueletizados" con "al menos 90 días de antigüedad", que ahora deberán ser analizados por los expertos de la EAAF que fueron convocados especialmente por la Justicia Federal.

El abogado Luciano Peretto, uno de los representantes de Cristina Castro, la madre de Facundo, aseguró que se trata de un "esqueleto completo en estado absolutamente disecado, en la costa de Villarino Viejo" y señaló que "no hay mucha más información".

El letrado dijo que este domingo "se realizarán los primeros peritajes. En el lugar está el fiscal y gente de la PFA".

En tanto, Leandro Aparicio, el otro abogado que representa a la familia, confirmó que el hallazgo de los restos y espera que los expertos de la EAAF "puedan arrojar más luz" sobre el hallazgo del cuerpo.

"Tenemos confianza en la Procuvin y en el Equipo Argentino de Antropología Forense", expresó el abogado, en referencia al EAAF y a la Procuraduría de Violencia Institucional.

"El lugar del hallazgo es un humedal y, por lo que pudimos ver, no se puede identificar a simple vista si se trata de Facundo", agregó Aparicio, quien indicó que, "si fuera el cuerpo de Facundo, no llegó voluntariamente ahí". "Hay mucha certeza de un encubrimiento burdo", subrayó.

"Tenemos certezas de que hubo un encubrimiento y certezas de quién ha ejecutado ese encubrimiento", explicó el letrado.

El joven fue visto por última vez el 30 de abril pasado cuando salió de su casa de la localidad de Pedro Luro para dirigirse a Bahía Blanca a la casa de su novia y los familiares de Facundo sospechan que se trató de una desaparición forzada en el que están involucrados miembros de la policía bonaerense.

"No sabemos si es Facundo"

Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo, el joven visto por última vez el 30 de abril último cuando salió de la localidad bonaerense de Pedro Luro, dijo hoy que, con luz natural, va a poder acercarse para "ver bien" los restos óseos encontrados anoche cerca de Villarino y así tratar de reconocerlos.



"No sabemos todavía si es Facundo", señaló esta mañana la mujer en declaraciones a Todo Noticias (TN).



Cristina contó que anoche estuvo en el lugar del hallazgo del esqueleto semienterrado en la arena en una bahía cercana a Villario junto a uno de sus abogados, Luciano Peretto, quien hoy se dirigía nuevamente hasta allí para presenciar las diligencias de los peritos.



"Recién hoy, con luz de día, me voy a poder acercar para ver bien y si hay algo de todo lo que hay ahí pertenece a mi hijo y poder decir si son los restos de Facu. Ayer no se veía absolutamente nada", indicó la mujer.



Cristina describió que el lugar del hallazgo es de "muy difícil acceso" y que, de hecho, anoche se encajó la camioneta en la que se trasladaba junto a su abogado Peretto, por lo que los tuvieron que auxiliar los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA).



"Es mucho barro. Es una zona a la que nadie accede. Nosotros nos hundíamos. Es la desembocadura del mar", relató.



Según la mujer, cuando ella finalmente llegó hasta el lugar del hallazgo se encontró con personal de la PFA, el fiscal Santiago Ulpiano Martínez y su ayudante.



"En ese momento le pasan un teléfono al fiscal y estaba hablando con Sergio Berni (por el ministro de Seguridad bonaerense) y me parece no menor por las declaraciones de este señor", contó la mujer, quien dijo que esa actitud le "dolió" ya que hay efectivos de la policía provincial bajo sospecha.



"Había tomado una fotografía de los huesos y le dije al fiscal que ´espero que esa foto no ande dando vueltas por todos los canales de televisión y menos en Bahía Blanca´, que tienen tanto acceso directo al teléfono el fiscal", relató.



Y al respecto agregó: "´No, señora, le juro que no´, me dijo y yo le dije ´me llego a enterar que esto aparece en los medios de Bahía Blanca, yo a usted le hago juicio´, porque era la única foto que tenían".



Sobre cómo fue el hallazgo, Cristina señaló que le indicaron que "fue un pescador el que avisó" pero criticó que el fiscal "no se tomó el trabajo" de decirle si realmente fue así.



"El fiscal no habla con nosotros. No se comunica con mis abogados", afirmó Cristina, quien recordó que esa zona de la bahía ya había sido rastrillada "hace tiempo" y que en aquella oportunidad no se encontró nada.



"Puede ser que el mar haya acarreado el cuerpo hasta ése lugar", estimó.