Domingo y lunes sin recolección de residuos en la Ciudad

Hoy y mañana no habrá recolección de residuos en la Ciudad debido al esquema especial de funcionamiento de los servicios municipales por el feriado nacional del 17 de agosto. Teniendo en cuenta que los domingos no hay recolección ni barrido, y que el lunes tampoco habrá ningún servicio con motivo del feriado, la Comuna solicitó no sacar los residuos a la vía pública durante dichos días. El martes retoman el servicio.