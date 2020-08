VIDEO .- Desborde cloacal dentro de la casa de una paciente platense con colostomía: piden una solución urgente

En la calle 151 entre 71 y 71 bis ya no saben cómo reclamarle a Aguas Bonaerenses S.A. (Absa) para que solucione un desborde cloacal dentro de un domicilio en donde vive una paciente con colostomía. Familiares se comunicaron con el WhatsApp de EL DÍA y contaron en detalle la angustiarte situación que están viviendo desde finales de junio.

"Solicitamos con suma urgencia que se presente la cuadrilla a derrapar destapar las cloacas, dado que la paciente no puede vivir en esas condiciones", le aseguró a este medio Eliana Farías, hija del titular del servicio, quien también contó que en el lugar viven niños de entre 5 meses y 10 años.

Tras llamar por primera vez a Absa el 29 de junio, en donde les dijeron que iban a presentarse dentro de las 48 horas, contó que "no se presentaron en el plazo estimado y el 1° de julio volvimos a reclamar. Nos brindaron otro número de reclamo (2968910) informando otra vez lo mismo, que se iban a presentar dentro de las 48 horas, cosa que no pasó".

Tras el segundo "desplante" de la empresa, los llamados continuaron: "Desde esa fecha continuamos con los llamados y reclamos.. Los cuales nos brindaban el mismo número más la continuación según la cantidad de reclamos. En todos nos continuaron diciendo lo mismo del plazo".

Cansada de no recibir a ninguna cuadrilla de Absa, Eliana contó que el día 22 de julio exigió hablar con una autoridad por teléfono. "Me comuniqué con un tal Federico. Me hicieron esperar en línea y me dijeron que estaba ocupado el supervisor. Así que volví a explicar la situación de la paciente y los niños y me cortaron la comunicación", relató.

"Llamé nuevamente y me atiende otro operador el cual me tomó otra vez el reclamo y me dijo que Federico era el supervisor.. Es decir, el operador que me había atendido anteriormente", prosiguió en su relato, además de asegurar que en ese momento explotó "de bronca".

"Me dijeron que recién esa fecha elevaron el reclamo para que se presente la cuadrilla en nuestro domicilio y aún así no se presentaron. Continuamos con los llamados y el jueves de la semana pasada envié un mail a ADA (autoridad del agua) y todavía no tuvimos respuesta", continuó contando Eliana en diálogo con este medio.

Ante la consulta de cómo está la situación en la casa, aseguró que "cada vez peor". "El olor es nauseabundo, dentro y fuera de nuestro hogar. El baño está desbordado totalmente (ver video) y tuvimos que poner una tabla para poder entrar. Y aún así nos mojamos los pies con el agua contaminada. Afuera no podemos estar en el patio porque también está todo desbordado", detalló.

A la espera de obtener alguna respuesta que le solucione el problema, indicó: "La verdad es desesperante todo esto.. En estas condiciones no se puede vivir. Tenemos todas las facturas al día y ellos no responden como corresponde".