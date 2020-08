El dolor de un hijo que perdió a su mamá tras contagiarse de Covid en un geriátrico de La Plata

Nélida Noemí Calvo tenía 81 años y en la madrugada del pasado sábado falleció en una clínica de la Ciudad como consecuencia de un severo cuadro de neumonía. La mujer, había ingresado horas antes a ese centro médico y estaba contagiada de Covid-19.

La adulta mayor, era una de los 10 contagiados que el jueves pasado se conocieron en el geriátrico Hogar Finosa, ubicado en Camino General Belgrano y 443, en City Bell. El hijo de la mujer habló con este diario y dio su dramático relato de las últimas horas de su mamá.

"El miércoles de la semana pasada - 19 de agosto- me avisan por Whatsapp desde el Hogar que había casos positivos en el lugar y que mi mamá se encontraba asintomática", detalló Héctor Gisande.

"Si bien el mensaje intentaba llevar tranquilidad, la preocupación fue en aumento. El viernes posterior me avisan que para una mejor atención, a mi madre debían trasladarla y que ya habían solicitado la ambulancia por lo que me fui inmediatamente", agrega.

"Una empleada del Finosa me dio las explicaciones, pero sin muchos detalles. Yo hacía cinco meses que no veía a mi madre, y si bien por protocolo no me pude acercar al momento que la subían desde la camilla a la ambulancia, ahí me encontré con una tremenda imagen: el aspecto de ella estaba muy deteriorado", agregó.

"Mi estado de preocupación ya pasó a ser alarmante y en la clínica Los Tilos directamente fue a terapia intensiva. Si bien se le realizaron estudios donde detectan su grave estado de neumonía. Menos de un día después, me llamaban para comunicarme la peor noticia", describió Gisande al borde de las lágrimas.

Como se sabe y ocurre desde marzo, la despedida de los restos de los fallecidos contagiados también tienen sus protocolos. "En ambulancia directamente la trasladaron al crematorio del Cementerio de Berazategui", dijo.

"El dolor se acentúa por la bronca que me generó aún más esta situación. El estado en el que mi mamá salió del geriátrico fue alarmante. Necesito contar mi caso para que a otros familiares de residentes de ese y otros hogares estén en alerta", reflexionó.