Un anciano no se cortó ni lavó el pelo durante 80 años y los resultados impresionan

Un hombre de 92 años que vive en Vietnam se cortó el pelo por última vez cuando tenía 12. Transcurrieron 80 años sin pasar por una tijera y los resultados impresionan. Hoy tiene una cabellera que mide 5 metros de largo y que pesa más de dos kilos.

“Creo que si me corto el pelo ahora me moriré. Lo veo así y no me atrevo a cambiar nada, ni siquiera peinarlo. Sólo lo cuido, lo cubro con un pañuelo para mantenerlo seco limpio y bonito”, dijo el hombre llamado Nguyen Van Chien.

Cuando estaba en la escuela, le pidieron que se lo corte, pero la abandonó después de tercer grado y decidió no volver a cortarlo, peinarlo ni lavarlo nunca más.

“Recordé que mi cabello era negro, grueso y fuerte. Lo peiné, lo desenredé para que quedara suave. Pero cuando escuché el llamado del poder divino, supe de inmediato que había sido elegido”, contó.

Según asegura el hombre, más allá de largo y el peso, puede realizar sus actividades cotidianas sin ningún tipo de complicación.

Él sigue una fe conocida como “Dua”, que está prohibida en Vietnam y es considerada una creencia falsa.

El pueblo de Chien, esta ubicado a unos 80 kilómetros al oeste de la ciudad de Ho Chi Minh, adoran a nueve poderes y siete dioses, cree que su vocación era dejarse crecer el cabello, que se ata debajo de un turbante naranja.