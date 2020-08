Algo se rompió en el tridente oficial de la pandemia

Esta vez no hubo anuncio conjunto. Tampoco cruces de elogios. Cinco minutos bastaron al presidente Alberto Fernández para develar que la cuarentena seguirá hasta el 20 de septiembre a través de un video que lo mostró en soledad con el fondo parquizado de la Quinta de Olivos.

El dato no pasó desapercibido. Fernández esta vez no se rodeó de Axel Kicillof ni de Horacio Rodríguez Larreta para darle volumen político al anuncio. Esa ruptura de la forma en que se presenta a la sociedad la noticia de que seguirá el aislamiento puede que, en rigor, no sorprenda. Responde a la necesidad del propio Gobierno de empezar a mostrar gestión, que su agenda no está monopolizada por la pandemia, justo en el peor momento de los contagios. También está la cuestión política. Al parecer, algo se rompió entre el Presidente y Rodríguez Larreta. Desde que el alcalde porteño se pronunció en contra de la reforma judicial que fogonea el Gobierno nacional y en particular Cristina Kirchner, ya nada fue igual. Larreta no consiguió que la Nación le habilitara los protocolos para comenzar con las clases presenciales. Hay quienes interpretan que fue una devolución de gentilezas.