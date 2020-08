La aplicarán una nueva dosis al argentino que recibió la vacuna de Oxford

Pablo Andrés Berra es un argentino de 54 años que vive en Sudáfrica y recibió el 20 de junio, como voluntario, la vacuna contra el COVID-19 elaborada por la Universidad de Oxford. Ahora recibirá una segunda dosis el 17 de agosto e indicó que "así aseguran que genere anticuerpos en un 100 por ciento”.

“Esa primera semana, el segundo día después de la inyección, tuve un poquito de fiebre durante 48 horas. Fueron 37,9, más dolores musculares y chuchos de frío. Me mandaron a tomar paracetamol y anduve bien con eso", aseguró en diálogo con el portal Infobae.

“Me dijeron que será la última dosis. Yo se los cuestioné, porque cuando hice la entrevista siempre me habían dicho que iba a ser una sola dosis”, indicó.

Al ser consultado sobre qué explicación le dieron sobre esta segundo dosis, indicó: "Me explicaron que se dieron cuenta que es necesario una segunda. Porque con una dosis solamente el 91 % de los voluntarios generan anticuerpos, pero con dos dosis lo hace el 100 por ciento".

Y amplió: “No me dijeron cómo se habían dado cuenta que necesitaba otra dosis. Pero inmediatamente le hablé por teléfono a Joans, el español al que le aplicaron también la vacuna, uno que sale en los medios. Él me dijo que le dieron una sola dosis, que en esa etapa de la experimentación creían que con una era suficiente. Él sigue su vida normal, no baja la guardia, pero al igual que yo, no sabe si tiene el placebo o la vacuna”.