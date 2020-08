Gallego Méndez: "Me siento muy querido y respetado por Diego"

Sebastián Méndez, ayudante de campo de Maradona en Gimnasia, dialogó con El equipo deportivo y se mostró feliz por el regreso a los entrenamientos, confirmado hace instantes.

"Es lo que estábamos esperando todos. Muy contento. Ya teníamos preparado todo para arrancar y vernos otra vez con nuestros jugadores y con nuestros compañeros de trabajo. La verdad que fue la noticia", destacó.

Además, el ex jugador de San Lorenzo y Banfield remarcó que el parate le sirvió para realizar un balance de los hecho por el Lobo en el primer semestre.

"Creo que tuvimos un tiempo suficiente para pensar mucho de lo que hicimos desde el primer día, desde que comenzamos...los primeros partidos, lo difícil que fueron. En el momento en que agarramos el equipo. Lo difícil que era ese momento", sostuvo. "Creo que hemos hecho buenos partidos. También nos hemos equivocado en muchas cosas. Hay cosas que no se hicieron bien y hay que reverlas. Pero son todas cosas que comentamos nosotros, que después nos juntamos y las charlamos", agregó. "Tuve la posibilidad de estar con Diego. Se mudó acá cerca y estamos todos pegaditos. Y charlamos de cosas que nos pasaron y de cosas que entendemos podemos cambiar para mejorar. Y yo creo que, cuando se dan estas cosas, ese es el provecho que uno tiene que sacar. Sacar las cosas buenas. Las cosas que hicimos bien, sabemos que se hicieron bien. Y lo que tenemos que buscar siempre es tratar de mejorar para ayudar al jugador, que es nuestra función", indicó.

Seguidamente, el ex zaguero central destacó el alivio que generó la suspensión de los descensos, aunque añadió que ve bien al equipo. "Yo veía bien al equipo. Entiendo que el partido con Banfield no fue bueno. Era un partido muy difícil de jugar por la situación. Faltando media hora no sabíamos si jugábamos", recordó. "Pero nos habíamos preparado muy bien. Creo que íbamos a llegar muy bien al final del campeonato y que nos íbamos a salvar", sostuvo. "Uno siempre tiene fe, evidentemente...en el trabajo, en los jugadores, en el equipo que teníamos. Pero también hay que reconocer que estábamos con mucha presión. El jugador es quien más sufre. Se notaba adentro de la cancha. Sobre todo de local".

Sobre la reacción que generó en el cuerpo técnico, Méndez fue sincero: "Es claro que lo festejamos. Sino sería muy hipócrita. Por supuesto que se festeja algo que nosotros entendíamos que podíamos llegar a eso jugando, desde lo deportivo. Pero se dio. Hubiese sido mucho mejor para todos poder terminar el torneo y que esto no sucediera (por la pandemia). La verdad que es una catástrofe", explicó.

Ya sobre el cierre, el "Gallego" explicó lo que significa trabajar con Maradona y cómo se dio su arribo al CT de Diego. "No creo que hubiera trabajdo con otra persona. Hubiera esperado otra chance. Me había operado hacía dos días cuando me llamó Diego. Y cuando me dijeron, me corrió un sudor frió por la espalda. Pero no dudé mucho. Hablé con Adrián y a los diez minutos estábamos hablando para juntarnos y empezar a conocer y delinear cómo íbamos a trabajar. Se dio todo muy rápido", remarcó. "Yo me siento muy querido y respetado por él. Y es mutuo. Para mí es estar viviendo un sueño. Para nuestra generación, Diego fue todo. Nosotros empezamos a jugar al fútbol por él", concluyó.