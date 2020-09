El virus no da tregua y en hospitales de La Plata advierten por el "cansancio" del personal de salud

Profesionales de la salud de distintos hospitales de La Plata coincidieron en el "estrés y cansancio" que padecen en medio de la batalla sin tregua contra el coronavirus que se prolonga con el paso de los meses. Mientras tanto, los casos positivos son cada vez más y piden que la población se atenga a las medidas de prevención ampliamente difundida.

La jefa de Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Martín de La Plata, Elisa Estenssoro, expresó que "lo que ocurre es que hay muy pocos intensivistas y todos están trabajando, existe el pluriempleo, trabajan en muchos lados, en dos o tres lugares, entonces nos cuesta llenar las guardias".

La médica explicó que a la demanda de intensivistas se agrava "cuando alguien se enferma, cosa que nos ha pasado, más allá de que no hemos tenido brote en nuestra terapia intensiva sino se han contagiado en otros lugares de trabajo".

La profesional señaló que "a veces los médicos intensivistas tienen que estar en aislamiento por algún contacto, por ahí no se enferman, pero no pueden venir, y eso tiene grandes impactos en nuestro plantel profesional".

Estenssoro expresó que "tenemos que andar llenando esos lugares con otros trabajadores, y eso lleva a estar exhaustos, eso es lo que se siente en este momento".

Por caso, dijo que "cuando hay que mover a un paciente o realizar un procedimeinto se necesitan dos o tres médicos o dos o tres profesionales de enfermería". Y agregó que "se requieren cuatro personas que están encargadas de ese delicadísimo proceso de dar vuelta a un paciente que está con asistencia respiratoria mecánica. Lo intenso que es el cuidado de estos pacientes".

Por su parte, el director del Hospital de Niños, Eduardo Pucci, manifestó que "estamos peleándola cotidianamente y a pesar de los equipos de protección el hecho del contacto directo con el virus sumado al cansancio y la multiplicidad de trabajos lleva a que pueda haber algún descuido o algún error”.

En declaraciones radiales, Pucci dijo que "venimos trabajando denodadamente y necesitamos que la gente se cuide para cuidarnos, no necesitamos aplausos, no somos héroes, somos trabajadores de la salud y que la población colabore no con aplausos sino no saliendo a la calle, quedándose en casa y disminuyendo el riesgo de contagio”.

Para Estenssoro, "la sensación que yo tengo es que la mejor forma de cuidar al personal de salud sería que la sociedad cumpliera con las normas de prevención que han sido tan ampliamente difundida, como el uso correcto del barbijo, porque hay gente que se lo pone y deja la nariz afuera; mantener la distancia social; usar alcohol en gel; no estar en grupo y no efectuar aglomeraciones".

En este marco, la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), Rosa Reina, aseguró hoy que los médicos intensivistas están "sobrecargados", dijo que desde marzo no tienen descanso y advirtió que "no se está tomando en cuenta que el personal de salud está agotado, no se piensa en todo eso".



"La mayoría de las terapias intensivas están (con una ocupación) por arriba del 80%, y en los últimas 15 o 20 días se fueron agregando provincias y ciudades como Mar del Plata" con enfermos que requieren cuidados críticos, aseveró la médica.



En ese marco, agregó: "Hace un mes atrás estábamos hablando de 4 o 5 lugares que estaban mal; ahora estamos hablando de 20 provincias".



En este punto, señaló que, en la actualidad, "deben quedar libres un 20 o 30 % de camas dependiendo de los lugares".



La presidenta de la SATI aseguró que las ambulancias no dan abasto y objetó que la salud viene mal hace muchos años porque "hay una desinversión paulatina en el sistema de salud".



En referencia al proceso de apertura de actividades en el marco de la pandemia de coronavirus, manifestó estar de acuerdo en algunos casos, aunque sostuvo que "debe mantenerse cierta restricción".



"Las aperturas tienen que ser muy bien determinadas, no se puede hacer fiestas, no se puede estar en los parques llenos de gente sin barbijo y sin respetar la distancia y las tres cosas básicas que se dicen desde siempre en todo el mundo, distanciamiento social, uso de barbijo adecuado y lavarse las manos", detalló.



Asimismo, expresó su preocupación porque "nadie está mirando el lado de la salud" y aseguró: "Estamos solos; realmente sentimos que estamos solos".

"La mejor forma de cuidar al personal de salud es cuando la sociedad se cuida. El virus no se transmite, y si no se transmite no hay infecciones, hay menos ingresos a los hospitales, menos ingresos a terapia intensiva", remarcó.

Al ser consultada sobre por el nivel de cansancio a nivel social, dijo que "lo vemos, por supuesto, porque nosotros también somos partes de la sociedad, yo no veo a mi nieto, a mi hija, no salimos".

"Entendemos a la sociedad, es un momento único, todo el mundo está sufriendo las consecuencias del coronavirus, pero tenemos que cumplir con todas las formas posibles para que esto no se transmita y la gente se enferme menos y se muera menos", analizó

"A veces lo inmediato, las ganas de salir, de recreación parece más importante que lo estratégico", reflexionó.