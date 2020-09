Uno de los hombres más ricos del mundo donó toda su fortuna y morirá pobre

Charles Feeney supo ser uno de los hombres más ricos del mundo gracias a "Duty Free Shoppers", una empresa que fundó junto a Robert Miller y que tiene actualmente decenas de tiendas libres de impuestos en aeropuertos y centros turísticos de todo el mundo. Pero a sus 89 años, y por decisión propia, ya no le queda nada: donó todo a la caridad, vive en un modesto departamento y morirá pobre. "Estoy muy satisfecho", aseguró en diálogo con la revista Forbes.

Durante las últimas cuatro décadas ha donado más de 8 mil millones de dólares a organizaciones benéficas, universidades y fundaciones de todo el mundo a través de su fundación "Atlantic Philanthropies".

Según precisaron, donó un 375.000 por ciento más de dinero que su patrimonio neto actual y lo hizo de forma anónima. Mientras que muchos filántropos (personas que se caracterizan por su amor a las personas en general y que se dedican a trabajar por ellas y procurar su progreso y su bien de manera desinteresada) con mucho dinero reclutan a un ejército de publicistas para pregonar sus donaciones, Feeney hizo todo lo posible para mantener en secreto sus acciones benéficas.

Actualmente vive en un modesto departamento de la ciudad de San Francisco, en los Estados Unidos, y fue quien motivó hace una década a Bill Gates y Warren Buffett a crear el "Giving Pladge": una campaña para convencer a los hombres y mujeres más ricos del mundo a donar al menos la mitad de sus fortunas antes de morir.

“Chuck creó un camino para que lo siguieran otros filántropos. Recuerdo que lo conocí antes de comenzar Giving Pledge. Me dijo que deberíamos alentar a las personas a que no dieran solo el 50 por ciento, sino tanto como fuera posible durante su vida. Nadie es un mejor ejemplo de eso que Chuck. Mucha gente me habla de cómo los inspiró. Es realmente asombroso", lo alagó Bill Gates en las últimas horas.

Feeney, en muchas ocasiones, decidió donar para dar una mano en grandes problemas que se generaron alrededor del planeta. En una ocasión, por ejemplo, decidió dar dinero para modernizar el sistema de atención médico de Vietnam. También donó para "llevar la Paz" a Irlando de Norte y gastó 350 millones de dólares para convertir la isla Roosvelt de Nueva York en un centro tecnológico.

“Veo pocas razones para retrasar las donaciones cuando se puede lograr tanto bien apoyando causas valiosas. Además, es mucho más divertido dar mientras vives que dar mientras estás muerto", precisó en diálogo con Forbes.

Ayer le puso punto final a las donaciones y cerró, con la firma de un documento, su fundación "Atlantic Philanthropies". "Nuestras donaciones se basan en las oportunidades, no en un plan para permanecer en el negocio durante mucho tiempo", indicó años atrás sobre una institución que llegó a tener más de 300 empleados y diez oficinas globales en siete zonas diferentes del mundo.

Leé la nota completo (en inglés): https://www.forbes.com/sites/stevenbertoni/2020/09/15/exclusive-the-billionaire-who-wanted-to-die-brokeis-now-officially-broke/