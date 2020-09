El conflicto entre IOMA y AMP, en el peor momento: acusaciones, acciones legales e indignación de afiliados

Mientras vence el plazo de la tregua por 60 días entre IOMA y la Agremiación Médica Platense sin que las partes logren arribar a un acuerdo, por lo cual unos 300 mil afiliados vuelven a quedarse sin cobertura, la obra social emitió un comunicado en el que afirma que "hizo todo lo posible para llegar a un acuerdo" con la entidad que nucléa a los médicos en La Plata. En tanto, su titular, Homero Giles, aseguró que "todavía se puede negociar una prórroga porque el convenio vence hoy" y anticipó que se iniciarán acciones legales en sintonía con una intimación que emitió la Defensoría del Pueblo.

"A pesar de las diversas propuestas superadoras que el IOMA ofreció a la AMP para 'redactar y suscribir un nuevo convenio' que contemple 'la inclusión de la jerarquización de los honorarios médicos; la discusión relativa al nomenclador de prácticas; y la inclusión de módulos COVID-19, aplicables a abril de 2020', la Agremiación decide de manera unilateral cerrar todas las instancias de diálogo y dejar sin cobertura de la obra social a las afiliadas y afiliados de la ciudad de La Plata y cobrarles las consulta de forma particular", expresó el Instituto.

Según IOMA, "durante estos 60 días desde la firma del acta acuerdo se llevaron a cabo diversas reuniones en las cuales el IOMA ofreció a la AMP varias propuestas dando respuestas a las exigencias que la AMP".

La obra social advirtió que "se reserva el derecho de tomar las medidas legales correspondientes si el incumplimiento del convenio por parte de la AMP afecta el derecho de libre elección a las prestaciones de atención de alguna afiliada o afiliado estaba solicitando".

Por su parte, el presidente de IOMA, Homero Giles, dijo que "es insólito, no me esperaba la decisión de la AMP", al tiempo dijo que el paro de la Agremiación es ilegal porque el convenio sigue vigente", por lo que "vamos a iniciar acciones legales".

El convenio sigue vigente más allá del acta acuerdo que vence hoy, se puede negociar y seguir prorrogando, entonces no sé entiende". "No entiende como no les importa los afiliados de IOMA", expresó GIles en declaraciones radiales.

Intimación a la Agremiación

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la Provincia intimó hoy a la Agremiación Médica Platense al notificarle que el convenio con IOMA "sigue vigente" de acuerdo con el acta firmado por las partes hace dos meses para retrotraer la relación al 6 de julio.

Según argumentó el organismo provincial que ofició de mediador, ni la AMP ni IOMA "han expresado fehacientemente su respectiva vocación de hace uso de las previsiones contempladas en la cláusula vigésimo primera" del pacto que han firmado "tanto en lo que atañe a la comunicación de no hacer uso del instituto de la renovación automática, como tampoco del postulado que prevé la posibilidad de expresar su voluntad resolutoria".

En ese sentido, la Defensoría intimó a la AMP "bajo apercibimiento de iniciar las acciones jurídicas correspondientes, a no interrumpir la cobertura prestacional de las y los afiliados del IOMA".

Protesta con un afiliado encadenado

En tanto, afiliados autoconvocados del IOMA protestaron desde la medianoche y hasta esta madrugada en la puerta de la obra social en señal de protesta tras quedarse sin cobertura médica por el vencimiento del plazo de tregua con la Agremiación Médica Platense que rigió por 60 días, a partir de la mediación de la Defensoría del Pueblo, sin que llegaran a un acuerdo sobre el conflicto de fondo.

Nucleados en torno al grupo "Unidos por IOMA", los afiliados venían alertando por la falta de acercamiento entre las partes y realizaron sucesivos reclamos en la obra social tales como caravanas, ruidazos y banderazos.

La protesta más reciente había sido la que llevaron a cabo en el día de ayer, para advertir lo que finalmente sucedió, es decir, la pérdida de las prestaciones médicas.

Anche, en la escalinata de la sede de 46 entre 12 y 13, uno de los manifestantes que encabezó la protesta, decidió encadenarse y expresó que "espero que esto sirva para algo".

"Estamos queriendo si podemos revertir esta decisión. Habrá que leer y buscar si en la historia de IOMA alguna vez pasó esto. Yo comparaba esto con la pandemia, debe pasar una vez cada 100 años un conflicto de esta magnitud. Vamos a seguir. Estamos acá en lugar de todos los afiliados", dijo.

Ayer, sin acuerdo posible, la Agremiación comunicó que “dado que en el día de la fecha finaliza el periodo establecido en el Acta Acuerdo firmada el 16 de julio de 2020 en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, y que no se ha llegado a un acuerdo para la firma de un nuevo convenio prestacional con el IOMA, se informa que a partir de las 0:00 horas del miércoles 16 de septiembre de 2020, los afiliados al Instituto serán atendidos y considerados como particulares”.

El conflicto despertó posturas en el plano político. Por caso, la conducción del radicalismo platense rechazó "la falta de predisposición de las autoridades del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) de acceder a un nuevo convenio que garantice la prestación médica en La Plata" que "implica el cese de la cobertura".

El concejal Claudio Frangul, presidente de la UCR platense afirmó que: “IOMA la complicó y terminado el plazo no hay acuerdo y los afiliados a la obra social serán atendidos como particulares. ¡En plena pandemia! ¿Que buscan precarizando IOMA desde el gobierno de Kiciloff?, realmente esto no tiene ni pies ni cabeza”.

Frangul agregó además que: “Le pedimos AL Gobernador que intervenga urgente para evitar que 300000 afiliados de la Región Capital queden sin cobertura médica. La ideología no puede anteponerse al sentido común que indica priorizar la atención médica en una pandemia”.

Por último, Frangul agregó que: “No sabemos hacia donde están yendo desde la conducción del IOMA.