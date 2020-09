La monja argentina tiktoker que es furor: "¿Por qué no estar ahí con Jesús?"

Josefina Cattaneo es una monja argentina que por estos días revoluciona las redes sociales con sus videos en Tik Tok. Y su explicación de lo que muestra es simple: "Si la gente está en Tik Tok, ¿por qué no estar ahí con Jesús?".

A la joven religiosa, al no poder tener contacto con la comunidad debido al aislamiento obligatorio, se le prendió la lamparita y no dudó en grabarse y subir los videos a una de las redes sociales más utilizadas hoy en día. Así, poco a poco, se convirtió en una verdadera tiktoker que es furor.

¿Qué hace la monja? Baila coreografías del momento con un atuendo que no pasa desapercibido: grandes auriculares blancos y una campera deportiva. Eso sí, aprovecha sys performances para hacer lo que más sabe: dar mensajes religiosos.

Según contó Josefina "cuando empezó este tiempo de pandemia, de no poder salir, de cuidarnos y quedarnos en casa, se me habían cambiado los planos y los espacios para anunciar a Jesús. ¡Nadie me quiere saludar, nadie habla conmigo! Entonces empecé a ver a Tik Tok como una posibilidad". Lo cierto es que la religiosa supera ya los 85 mil seguidores en Tik Tok, más los que reúne en Instagram y Facebook.

Al ritmo del pop o el reguetón, sumado a su sonrisa contagiosa y sus chistes y divertidas reflexiones, Josefina se las ingenió para difundir la palabra de Jesús en tiempos de redes sociales. Así consigue que sus videos cosechen miles de "likes" y comentarios.

Una de sus coreografías más destacadas es la que baila con su tradicional vestimenta de monja al ritmo de un tema pop en inglés, con la leyenda de que "Jesús es fiesta, el camino, la fuerza, la música, la vida".

"Cuando empecé la gente me preguntaba si era de verdad, si no estaba actuando y yo le decía: 'Mira, no es Halloween, así que disfrazada no estoy. De verdad que sí, soy monja, no sé qué prueba querés'. Me saco el sombrero frente a la gente que elije algo distinto para este tiempo, que me sigue y manda mensajes lindos, que me acompaña y me sostiene", contó la joven que la rompe en Tik Tok.