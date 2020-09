Cómo será el trámite para poder comprar los 200 dólares "ahorro"

Para la compra de dólar ahorro, se implementará un permiso anual que deberá ser validado por la ANSES, que indicará que la persona no es beneficiaria de ningún subsidio del Gobierno ni de algún plan social como el IFE. Según informó El Cronista, el Banco Central tiene la decisión tomada a partir de las nuevas restricciones para comprar dólares, gastar con la tarjeta en el exterior y usar el cupo de u$s 200.

La decisión se informó en una reunión virtual que funcionarios del Banco Central tuvieron con banqueros sobre la nueva normativa cambiaria y los requisitos para la compra de dólar ahorro. Entre las dudas que se plantearon quedaron: "¿Qué pasa si al día siguiente de la emisión de la autorización validada por la ANSES para la compra de dólares, la persona recibe un subsidio o un plan social?".

Además, insistieron en que será necesario que se les habilite una base automática de la ANSES para poder cruzar las operaciones dado que la compra y venta de dólares se realiza de manera digital: "Si los bancos no cuentan con esa base tienen riesgos operativos y regulatorios.

Se necesita que el BCRA le solicite formalmente a la ANSES que genere esa información y que se la envíe a los bancos del sistema", asegura El Cronista que insistieron los banqueros. "No podemos poner un escuadrón de personas tipeando los CUIT del millón de clientes que tenemos para ver si son beneficiarios de un plan o no. Se requiere un vínculo de forma automática para ver quién tiene el OK y quién no. De lo contrario, es irrealizable, con lo cual es un cierre virtual del mercado de cambios. El Gobierno luego dirá que la culpa es de los bancos que no pueden adecuar sus sistemas", se quejaron desde los bancos.