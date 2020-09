“De rodillas, si ofendí, pido perdón”: la Bomba se disculpó por sus polémicas declaraciones

Luego de decir que las telas que la producción de “Cantando por un Sueño” le dio para su última performance en el show parecían como de “villera boliviana”, la comunidad boliviana radicó una denuncia ante Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo contra La Bomba Tucumana quien, antes que el INADI se expida en esta causa, se disculpó públicamente.

“De rodillas, si ofendí a alguien, le pido disculpas. Uno en un lugar íntimo, en un momento de bronca, puede decir cualquier estupidez, de la que me arrepiento y pido re contra mil perdones con toda mi alma”, manifestó la cantante, visiblemente arrepentida, en declaraciones a la revista Paparazzi.

“Jamás podría ofender a nadie, a ningún ser humano, menos a la comunidad, porque los adoro, he trabajado para ellos muchas veces”, agregó la mamá de Tyago Griffo, también cantante, y con quien a raíz de todo este episodio tuvo un cortocircuito.

La Bomba no dudó en reconocer su error al decir “me equivoqué”. Sin embargo, no tardó en echar culpas al programa que conduce Ángel de Brito, “Los Ángeles de la Mañana”, que la grabó sin que ella supiera que estaba siendo grabada cuando dijo su polémica y racista frase.

“Pido disculpas pero eso no quita que se invada mi espacio y mi privacidad como lo han hecho”, dijo la polémica intérprete de “La pollera amarilla”.

Según manifestó, sus palabras fueron vertidas “en un ámbito donde no corresponde tampoco, no se debe hacerlo en ningún ámbito. Nunca estaría en mi agredirlos, todo mi amor para ustedes, que me dieron trabajo, que me siguen en las redes y que cada vez que visito su país no puedo caminar por las calles”.

Este tema salió a propósito del enojo de la cantante con Lana Ferrando por el vestuario que le dan para participar del “Cantando por un Sueño”, a criterio de la intérprete mucho menos de lo que se merece por ser una figura reconocida y con mucha trayectoria.

Según La Bomba, hacen diferencias con otras figuras, a quienes visten con mejores diseños y hasta con telas importadas. De ahí, su desafortunada frase sobre el vestuario que le tocó, a su criterio, algo similar a los que usan las “villeras bolivianas”

A raíz de todo este episodio, Lana Ferrando, histórica vestuarista de las producciones de Marcelo Tinelli, salió a hablar y no la dejó bien parada.

“Yo no tengo ningún rollo con el tema de los cuerpos. Eso es algo que ella no tiene resuelto en su propia mirada de sí misma. Por eso tiene conflictos. No me parece mal recordar que también tuvo conflictos con el vestuario en el Bailando cuando la vestuarista era María Villarino”, dijo Lana, molesta y cansada de toda esta situación.

“Yo quería que la Bomba sea mi Lizzo, que es una cantante que está totalmente asumida de su belleza, su cuerpo, sus redondeces y todo. Ella está tapizada en strass, con sus brillos. Con el primer traje que le hice estábamos chocha ella y yo. El segundo traje con bucaneras era más parecido a J-Lo. Y esa tela se la fui a comprar yo, vale como 4 mil pesos el metro. Si no, me quedo corta”, aseguró la vestuarista en diálogo con el envío de El Trece “Los Ángeles de la Mañana”.

“Esas cosas de decir que siempre le damos baratijas o porquerías son cosas que no son reales. Es frustrante cuando a una persona no le gusta nada, y uno le ofrece y ofrece. La tela y el vestido se pueden ver lindos y no importa si es algodón o lycra si hago que se vean estilizada”, explicó, visiblemente molesta.

Sobre las telas importadas de la polémicas, Lana dijo que “no sé de dónde lo sacó” aunque reconoció que algunas vienen de China “y otras se fabrican acá: tenemos telas de todas partes y trabajamos con marcas, no es solo nuestra producción”.