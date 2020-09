Estaba embarazada y se enteró una hora antes de parir: se sentía hinchada

Una mujer de 28 años dio a luz a un bebé, solo una hora después de descubrir que estaba embarazada. Y aseguró que nunca lo había advertido y simplemente se sentía un poco hinchada.

Tasha Davies, de Reino Unido, no tenía idea de que estaba esperando un niño. Poco más de una hora antes, la nueva madre había sido ingresada en Wigan Infirmary después de sufrir severos dolores de estómago durante la noche anterior.

Tanto Tasha como su pareja, Martin Hern, de 29 años, se sorprendieron al descubrir que estaba de parto.

“Fue una mezcla de conmoción y sorpresa. No tuve náuseas matutinas y no experimenté ningún síntoma. Justo al final, unas 24 horas antes de que viniera, mi barriga se hinchó mucho. Pero para entonces ya tenía fuertes dolores de estómago y no había orinado durante 24 horas, así que pensamos que algo realmente andaba mal”, dijo la mamá.