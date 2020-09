Más zonas a oscuras: crece el reclamo por las luminarias

Se siguen acumulando reclamos de vecinos por las luminarias que no funcionan y dejan amplios sectores a oscuras.

Desde calle 4 entre 521 y 522, se comunicaron para renovar su reclamo de reparación de una luminaria que no funciona desde el 11 de septiembre. Señalaron que si bien se hicieron presentes operarios en el lugar, no se efectuó la reparación y en su lugar se llevaron la luminaria con la promesa de que la repararían y la devolverían en el corto plazo. “Pero hasta el momento la luminaria número 112459 no fue devuelta a su lugar y estamos preocupados” indicó un vecino.

Por su parte, vecinos de 3 y 46 dieron cuenta de una serie de complicaciones que vienen enfrentando en el barrio por la rotura de una luminaria, lo que provoca que la cuadra quede a oscuras y a merced de que tenga lugar cualquier contingencia.

En tanto, Ricardo Sánchez denunció, a través del WhatsApp del diario EL DIA, que la luminaria de calle 472 entra Camino General Belgrano y 24 de City Bell no funciona hace más de dos meses.

“Hace dos meses estoy solicitando la reparación de una luminaria”, señaló.

Y agregó que uno de los números de solicitud es 00002160493. Es muy importante su reparación porque hace a la seguridad de los vecinos”, manifestó el vecino.