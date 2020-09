"Si no nos mata el Covid, no mata el agua de la 90", el reclamo de vecinos de Puente de Fierro

Un grupo de vecinos pertenecientes al barrio Puente de Fierro realizaron este viernes un reclamo -que incluyó un corte de tránsito- y pusieron un pasacalles con una particular inscripción: "Si no nos mata el Covid, no mata el agua de la 90".

Uno de los participantes de la protesta, expresó: "Reclamamos agua potable para la zona de la calle 30 desde 90 a 95 y también queremos alimentos frescos para las ollas populares del barrio".