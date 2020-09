La gente se vuelca a los arreglos hogareños y en las ferreterías esquivan la crisis del COVID-19

Ángeles encontró en los días de cuarentena el tiempo que estaba necesitando para “rejuvenecer” los muebles de su casa en plaza Irigoyen y puso manos a la obra. Martín, de La Loma, el que necesitaba para destapar las cañerías. Y Jorge aprovechó para asegurar las instalaciones eléctricas de su vivienda en Barrio Norte. En cuarentena, muchos se volcaron a las reparaciones domésticas y apuntalaron así al rubro ferretero, que pudo “esquivar” el colapso económico que la pandemia provocó a otras actividades.

Pocos, muy pocos rubros comerciales están saliendo airosos de las restricciones que impuso la cuarentena a partir de la presencia del coronavirus. Uno de ellos, como se dijo, es el de las ferreterías. Nunca en estos cinco meses esos locales tuvieron que cerrar, funcionaron desde el principio del aislamiento social como actividad esencial y la tendencia de la gente fue aprovechar el mayor tiempo libre para realizar arreglos o pequeñas reformas en sus casas. Las ventas crecieron, en este lapso y dentro del sector, un 20 por ciento a nivel nacional, según la cámara que lo representa.

En La Plata, no obstante, señalaron los referentes de los ferreteros, las ventas no aumentaron en la escala planteada del promedio a nivel país. Si bien fue una actividad que no cayó como otras, se trabajó como “un año normal”, puntualizó Héctor Bonatto, presidente de la Asociación de Ferreterías, Bazares y Afines de La Plata y Zona de Influencia (FEYBA), entidad que incluye también al sector en Berisso y Ensenada.

Desde CAFARA, la cámara nacional de ferreterías, estimaron en un 20 por ciento la suba en cantidades vendidas entre abril y agosto. Así lo señaló un comunicado de la institución que lleva la firma de su titular, Sergio Angiulli. “Las más de 5.000 ferreterías que se distribuyen por todo el país fueron consideradas esenciales desde el inicio de cuarentena”, se indicó en el documento a la vez que se explicó que a esa circunstancia se sumó que “la gente se inclinó por resolver arreglos en sus casas”.

El balance a nivel nacional es “muy positivo”, remarcaron en la cámara, que consideró que el aumento de las ventas se advirtió, principalmente, “en los comercios barriales”. Es más, se aseguró que la actividad pudo haber tenido, incluso, un mayor crecimiento “si no fuera por los problemas de desabastecimiento y reposición de stock al principio de la cuarentena, sumado a los horarios reducidos en que debieron funcionar los comercios”.

Como muestra de los resultados económicos que experimentó el sector, Angiulli destacó el hecho de que las ferreterías no recurrieron al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) con el que el gobierno nacional aportó parte de los salarios a algunas actividades de la órbita privada.

“Tuvimos la suerte de poder trabajar desde el inicio de la cuarentena con un muy buen nivel de ventas”, afirmó el dirigente, quien precisó que “la mayoría de los negocios, ante esta situación, implementaron sus canales de venta a través de internet, el uso de redes sociales y WhatsApp para estar en contacto con sus clientes”.

En la Región, algunos ferreteros subrayaron la “primavera” económica que vivieron, sobre todo, hasta promediar la cuarentena y ya no tanto en el presente. “Fueron buenos los primeros tres o cuatro meses, pero ya en el último mes la situación cambió –precisó Pablo Paoli, propietario de un local de la calle 57 entre 11 y 12-. En realidad, en los barrios de la periferia las ventas siguen más o menos fuertes, pero en los comercios céntricos, por ejemplo, con la ausencia de los estudiantes, la actividad cayó. Además, la gente hizo arreglos en sus casas al principio, pero ahora casi nada”.

Bonatto, por su parte, no coincidió con el diagnóstico que trazaron en la cámara del sector a nivel nacional. “Pudo haber crecido la facturación porque aumentaron los precios de la mercadería, pero no veo que en La Plata se llegue a un 20 por ciento más que de antes de la pandemia”, dijo y al mismo tiempo admitió que sí subió considerablemente la venta de barbijos y alcohol en gel que empezaron a llevar los pintores. “Pero eso fue un boom en cualquier lugar donde se vendieron”, añadió.

El dirigente local opinó que en La Plata se mantuvo “el nivel estándar” de las ventas, un hecho, sin embargo, que celebró. “No nos podemos quejar, porque entre todos los rubros hemos resultado beneficiados”, concluyó.

Con todo, dentro de la actividad sostienen que julio suele ser un muy buen mes de caja y que agosto, por lo general, es “flojo” en ese aspecto. Septiembre siempre se perfiló mejor porque se inaugura, de alguna manera, la temporada de renovación de la pintura en el hogar.