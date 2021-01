¿En dónde nació el primer bebé del año? Hasta ahora se lo adjudicó Mendoza

Aarón es el primer bebé del año, ya que nació a las 0.00 en la provincia de Mendoza, mientras que el segundo nacimiento, Emanuel, ocurrió en la ciudad santiagueña de La Banda a las 0.03, informaron esta mañana fuentes oficiales.



Según los datos precisados hasta este mediodía, el primer bebé de 2021 nació en el Hospital Lagomaggiore de capital de Mendoza, se informó desde el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes provincial.



"En el Hospital Lagomaggiore nació el primer mendocino del año 2021. Se llama Aarón, pesó 3 kilos con 60 gramos. Nació a las 0.00 horas. Muchas felicidades a mamá Diana", fue el mensaje que publicaron desde la cartera de Salud provincial en Twitter.



Unos minutos después, a las 0.03, nació Emanuel en la “Maternidad Faustino Herrera”, del Centro Integral de Salud, de la ciudad santiagueña de La Banda.



Según contó a Télam el enfermero de Maternidad, Diego Aguirre, el bebé pesó 4,100 kg y llegó al mundo por parto natural, sin ninguna complicación, ya que “tanto la mamá como el bebé están bien de salud y mañana se les dará el alta”.



En tanto, la joven madre de 28 años, Ervelinda Suárez, oriunda de Monte Quemado, comentó en diálogo con la prensa que el miércoles ingresó al hospital con trabajo de parto, y agregó “es mi primer hijo, fue una experiencia única y ya me siento muy bien”.



Además, la mamá indicó que le puso el nombre Emanuel, no sólo porque le gustaba, sino porque es de origen hebreo y significa “Dios está con nosotros”.



En este parto asistió personal de la Maternidad y estuvo a cargo del recibimiento el licenciado René Aramayo, junto a los enfermeros Barraza y Lagori.



El segundo bebé, que nació en una maternidad pública de la ciudad de Rosario, se llama Rodrigo y llegó a 25 minutos de comenzado el 2021.



Según informó en conferencia de prensa el intendente de Rosario, Pablo Javkin, el bebé nació en la maternidad del Hospital Roque Sáenz Peña, de la zona sur de Rosario.



Añadió que, "se llamará Rodrigo, pesó 2,400 kilogramos y fue por parto natural. Su mamá, Nadia, de 19 años, esta muy bien y muy contenta".



Es tradicional que en esta ciudad del sur de Santa Fe, todos los años cada Intendente dé la bienvenida a los nacidos en las primeras horas de cada año y entregue obsequios para el bebé y para la madre; rito que este año por la pandemia no se cumplió.



"Rodrigo, vino en un año especial y esperamos que con él podamos abrirnos a la esperanza para poder superar la pandemia, estamos todos muy contentos", agregó Javkin y adelantó que visitará al bebé y a su familia en los próximos meses cuando los protocolos establecidos se lo permitan.