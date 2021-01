Rapallini dirigirá la final de la PN en Santa Fe

El árbitro de nuestra ciudad, Fernando Rapallini, fue designado anoche para dirigir la final de la Primera Nacional entre Estudiantes de Río Cuarto y Sarmiento, que se disputará este sábado a partir de las 19 en la cancha de Unión, en Santa Fe, y en la que estará en juego el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Por otra parte, ya quedaron confeccionados los partidos que definirán el segundo ascenso, y que se jugarán el domingo. El detalle:

Defensores de Belgrano vs. Instituto (17:10); Estudiantes de Buenos Aires vs. Barracas (19:10); Agropecuario vs. Quilmes (21:10); Tigre vs. San Martín (SJ) (19:15); Atlanta vs. San Martín (T) (17:10); Gimnasia (M) vs. Ferro (17:10); Deportivo Morón vs. Dálmine (17:10) y Deportivo Riestra vs. Temperley (17:10).