En el Barrio Diez Manzanas piden la reposición de luminarias: "Estamos a oscuras desde noviembre"

La preocupación y la indignación se encuentran in crescendo en el barrio las Diez Manzanas en donde aseguran que "no son escuchados por el Municipio". El malestar se debe a que desde noviembre vienen pidiendo la reparación de varias luminarias y hasta el momento no se han realizado los trabajos correspondientes.

Según precisaron, en base a los reportes que han hecho los vecinos en un grupo de Whatsapp, se advierten fallas en "511, entre 14 y 15; 17 y 510; 510, entre 16 y17c; 510, entre 15 y 16; 509, entre 15 y 16; 18, entre 510 y 511; 16 y 509; 510 y 18 y en una plaza de este sector".

"Estamos a oscuras. Desde hace varios meses que estamos así. Creemos que no lo han venido a arreglar para que los chorros trabajen tranquilos", se quejaron.