¿Lo sabías? La función desconocida, hasta ahora, de las ranuras de las mochilas

Quizás no lo hayas notado pero muchas mochilas tiene dos ranuras en el frente y no son un mero detalle de decoración. Las mismas cumplen una función específica que quizás no conocías. Al menos hasta que termines de leer esta nota.

Este pequeño accesorio puede ser fabricado en cuero o plástico y se lo conoce con el nombre de "lash tab" o "nariz de cerdo". ¿Para qué sirven? Básicamente es un pasador para poder acoplar nuestras pertenencias, pasando algún tipo de cordón por las ranuras.

Se trata de una manera de ampliar la capacidad de la mochila y nos permite transportar objetos de gran tamaño o delicados sin estropear o arrugar el resto de lo que llevamos dentro. En ese sentido, es una buena opción para llevar las zapatillas o los botines sin manchar el interior de la mochila o la ropa que transportamos.

La nariz de cerdo es especialmente útil en excursiones, donde podemos utilizarla para agarrar la cantimplora o la gorra, sólo por citar dos ejemplos. También de allí se pueden enganchar los llaveros, la funda del celular y hasta los barbijos.

Lo más habitual es encontrar este complemento en la parte frontal de la mochila pero algunos modelos lo incluyen en la parte delantera, cosidos sobre los tirantes o incluso en las correas.