“Fue una sorpresa total”, la alegría del ganador de $50.000 con el Cartonazo

EL DIA sigue premiando a sus lectores. Y nada menos que de la mano del Cartonazo, la gran propuesta del diario que siguen miles de lectores. Esta vez, el afortunado fue Alfredo Daniel Mansini, un lector de 70 años que vive en la zona del Parque Saavedra, quien se convirtió ayer en el único ganador del premio de 50.000 pesos que entregaba esta semana el juego.

El vecino, quien se acercó en horas de la tarde a las oficinas de EL DIA con el cupón ganador, dijo que desde que nació se compra el diario en su casa y desde que salió el Cartonazo nunca dejó de controlar los cartones.

“Ayer me faltaban cuatro números y no pensé que hoy lo iba a completar, porque siempre llenaba de a tres números mas o menos. Cuando lo completé no lo podía creer, fue una sorpresa total”, indicó el afortunado vecino.

Ahora todas las ilusiones se renuevan para la próxima ronda, que vuelve a poner en juego un pozo de $50.000, con la tarjeta que se entrega el viernes.

COMO JUGAR

Para transformarse en ganador del Cartonazo hay que tener 15 aciertos en el cupón.

Cada cupón, precisamente, tiene 15 números entre el 00 y el 89. Desde el sábado y hasta el miércoles siguiente, los lectores tienen que cotejar los números del cartón con los que se publican en la edición impresa de EL DIA.

Cada día se publican 10 números, lógicamente entre el 00 y el 89. Si al llegar al miércoles están los quince aciertos, inmediatamente el lector portador de ese cupón se transforma en ganador del premio que se pone en juego. Debe llamar al 425-0101 y presentarse en diagonal 80 Nº 815 entre las 11 y las 17.

Si hay más de un ganador el premio se divide en partes iguales.

Cabe resaltar que los cartones no ganadores tienen una segunda oportunidad. Pueden participar del sorteo mensual del televisor LED que se pone en juego el último día hábil de cada mes. Sólo pueden participar las tarjetas del mes en curso. Los lectores deben completar los cartones con los datos personales y depositarlos en las urnas de diagonal 80 Nº 815 y en las receptorías habilitadas.