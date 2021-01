Domingo fresco, lluvioso y con alerta por tormentas fuertes en La Plata

El domingo en La Plata se presenta con cielo nublado, probabilidad de lluvias durante todo el día y posibles tormentas fuertes hacia la noche, y con temperaturas de 15 a 19 grados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los vientos llegarán desde el sureste todo el día, rotando al este hacia la noche.



Además, el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para la noche de hoy y la mañana del lunes.



Según el SMN, "el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes que pueden estar acompañadas por intensas ráfagas, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos".



En ese marco, "se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual".



Para estos casos, se recomienda no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. También se recomienda no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Para el lunes se espera tormentas fuertes durante la mañana y de variada intensidad hacia la tarde, cielo nuboso y temperaturas entre 18 y 22 grados.

En tanto que el martes transcurrirá con cielo nublado, baja probabilidad de chaparrones y temperaturas que se ubicarán entre 17 y 24 grados, según el SMN.