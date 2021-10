VIDEO. Juan Américo, el platense que la rompe en La Voz de España y emocionó a Alejandro Sanz

Juan Américo González (o "Shushu" para sus conocidos) es un platense radicado desde hace varios años en España y que por estos días alcanzó niveles de fama que jamás hubiese imaginado. El motivo es su participación nada menos que en el exitoso certamen de La Voz, en donde brilla como cantante y con su talento para tocar el piano ante la mirada de un jurado de lujo integrado por figuras de reconocimiento internacional como Alejandro Sanz y Pablo Alborán.

Desde el pueblo Castelldefels en las afueras de Barcelona, en donde vive desde 1998, este platense de 44 años le manifestó a EL DIA estar sorprendido por las repercusiones que obtuvo por su presencia en el exitoso certamen musical, que se emite en el prime time español por Antena 3 y que en apenas cuatro emisiones se ha adueñado del rating televisivo.

Juan contó que logró avanzar en el programa y sigue en carrera con muy buenos resultados más allá de la exigencia del jurado y de la calidad artística de todos los participantes. En ese sentido, resaltó el hecho de estar viviendo un momento de plena felicidad. "Ahora se grabó una parte, hubo definiciones y logré avanzar. Ya se emitió la primera parte del programa que es lo más visto de España y seguramente dentro de poco volveremos a grabar ya avanzando a las instancias finales", comentó.

Según destacó, comparte momentos con encumbrados artistas como Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Malú y Luis Fonzi que son quienes integran el jurado. "Lo que más me gustó de La Voz fue Pablo Alborán, fue espectacular cantar con él y tocar el piano", dijo. "Te tratan muy bien, son muy cercanos. Y el plató es espectacular, es todo medido, todo al milímetro”, señaló.

Acerca de lo que viene, anticipó que "ahora el jurado tiene que buscar a 14 personas para cada equipo, luego cuando terminan se hacen unas batallas, y luego quedarán 15 participantes". Al respecto, se alegró por de haber superado ya varias galas musicales y dejó entrever que se viene preparando muy bien porque se mantiene ensayando y presentándose en distintos shows en Barcelona.

Sobre su llegada a La Voz, recordó que fue su novia quien le insistió reiteradas veces para que se inscribiera. "Ella fue la que impulsó toda esta aventura, la que me dijo que me anotara. Así que fui a un casting, y a otro, y fui superando pruebas, hasta que finalmente quedé seleccionado. Y ahora que empezó el programa pasé otras tantas etapas", celebró.

Su aparición televisiva le significó por otro lado un giro de 180 grados, y la razón es que la gente lo reconoce en la calle. Sobre las repercusiones y ese momento de fama que atraviesa, expresó que "la verdad que estoy muy bien y lo más importante es que un montón de gente de Argentina me apoya, lo cual es re nostálgico y me emocionó un montón".

"Cuando ves el cariño de la gente es fantástico. En la escuela las madres y la gente acá en Castells... es increíble. El viernes toqué en un resto en la playa y ya pusieron que era de La Voz, es decir, hay mucha repercusión por el programa", describió. Y añadió: "La gente me ve y me reconoce, en mi pueblo me reconoce todo el mundo. Soy un famoso de momento, mientras haya buena onda lo llevo bien".

Mientras tanto, en La Plata sus familiares y seres queridos siguen de cerca todo lo que acontece con su experiencia artística en la televisión. "Para ellos esto es lindo, es un orgullo para mis viejos, mi hermana. No tiene por qué pasar algo grande, pero esto es muy lindo. También mis primos en La Plata están felices, ellos se dedican a la música como yo", resaltó