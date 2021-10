Rusia asegura que la OMS está a punto de aprobar la Sputnik V

Esta mañana, Rusia confirmó que la Organización Mundial de la Salud está muy cerca de aprobar la Sputnik V contra el coronavirus. Este proceso se encontraba pausado debido a trabas administrativas que aparentemente fueron resueltas para obtener el visto bueno.

Según se informó, lo único que faltaba para que la OMS decidiera aprobar la Sputnik V eran algunos detalles administrativos. La noticia se confirmó por medio de un comunicado del ministro de salud ruso, Mikhail Murashko, en la red social Twitter.

Allí, el funcionario del Ministerio de Salud de Rusia detalló que solo hace falta darle fin a los procesos administrativos “menores” para darse por aprobada. Por su parte, el presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, comentó en Radio 10 que el plazo para terminar con estos “detalles” administrativos es de dos meses máximo.

El obstáculo con el que se topó la Organización Mundial de la Salud para aprobar la Sputnik V, aunque no es un requisito obligatorio, es que países como Estados Unidos no permiten la entrada al país desde el 1 de noviembre a quienes no tengan una vacuna aprobada por este organismo o por la Administración de Medicamento y Alimentos nacional.