El Gobierno buscó sumar el apoyo de los gobernadores para controlar los precios

l Gobierno nacional y veinte provincias firmaron hoy un acuerdo a través del cual los gobernadores se comprometieron a poner en marcha tareas de fiscalización en sus distritos para asegurar el cumplimiento de la resolución que congeló los precios de más de 1.400 productos de consumo masivo hasta el próximo 7 de enero.



El entendimiento fue rubricado esta tarde durante una reunión encabezada por el presidente Alberto Fernández en el Salón Eva Perón, en Casa de Gobierno.



Tras el encuentro, en una conferencia de prensa, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, dijo que el acompañamiento de los gobernadores "fue pleno".



En la misma sintonía, la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, explicitó que "todos los gobernadores" decidieron dar su "acompañamiento" a la decisión de poner en marcha una canasta de 1.432 productos de consumo masivo con precios retroactivos al 1 de octubre pasado.



"Se sumaron todos los gobernadores, excepto el gobernador Rodolfo Suarez (de Mendoza) que esta con un problema de salud" y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "que manifestó interés pero tenía un problema de agenda" para estar presente en el encuentro, dijo la funcionaria del Ministerio del Interior ante la consulta de la prensa.



Por las provincias estuvieron presentes -de manera presencial o virtual- los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Zillioto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Jorge Capitanich (Chaco),



También Gerardo Morales (Jujuy), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Omar Perotti (Santa Fe), Sergio Uñac (San Juan), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Gustavo Valdés (Corrientes).



Por el Gobierno nacional, participaron el Jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; el titular de la cartera de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el secretario Feletti; el secretario de Evaluación Presupuestaria, Inversión Pública y Participación Público Privada, Jorge Neme; la secretaria Batakis; la subsecretaria de Comercio Interior, Débora Giorgi; y la jefa de Gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace.



"Argentina comienza a ponerse de pie. La producción y el empleo muestran que la recuperación económica es evidente y debemos consolidar ese camino de la recuperación para que cada argentino y argentina pueda vivir como se merece. Eso requiere de acuerdos, apoyos y propuestas para superar los problemas que pueden condicionar la expansión económica", señala el primer párrafo del acuerdo firmado por los gobernadores.



Añade que "los aumentos de precios castigan con dureza los ingresos de los argentinos y argentinas, poniendo en riesgo al mismo tiempo la continuidad del crecimiento económico".



"Si los ingresos de nuestro pueblo se deterioran, el consumo, la producción, la inversión, el empleo y la rentabilidad de nuestras pymes se debilita", señala el documento.



"No estamos defendiendo solo el bolsillo de los consumidores; estamos preservando también estratégicamente la sostenibilidad del negocio de productores y empresarios, estamos defendiendo un modelo de país basado en la producción y el empleo. Es momento de trabajar entre todos y todas para crecer y vivir como nos merecemos", enfatizó el documento.



El acuerdo contempla que en "el corto plazo, los/as gobernadores/as acompañaremos desde las provincias las tareas de fiscalización, control, juzgamiento y sanción de las disposiciones establecidas en la Resolución N° 1050 de fecha 19 de octubre de 2021 de la Secretaría de Comercio Interior".



"Somos conscientes de que las medidas de corto plazo son necesarias, pero no suficientes. Debemos tener instrumentos económicos e institucionales estables y permanentes que garanticen: a) rentabilidades empresarias razonables, b) una distribución justa del excedente a lo largo de las cadenas productivas, protegiendo a sus actores más débiles, y c) el acceso de los trabajadores a los bienes y servicios de consumo básico a precios accesibles", subraya el documento.



"Desde hoy, acordamos trabajar de manera federal y planificada en la creación de mercados concentradores descentralizados en cada región del país. En ese marco, los mercados concentradores no solo permiten estrechar la relación comercial entre productores y consumidor, sino que acompañan y ponen en valor los esfuerzos que vienen haciendo las provincias para ampliar y diversificar la oferta productiva", concluye el acuerdo.



En la conferencia de prensa, Feletti dijo que "la fijación de precios por 90 días es "transitoria" y que el Gobierno y los gobernadores coinciden en la necesidad de "construir un gran acuerdo para contar con una canasta alimentaria amplia, regulada, de acceso masivo", al entender que el consumo de los argentinos "no puede estar sujeto a estas tensiones" de precios.



Además, afirmó que la tercera semana de octubre "se desaceleró la inflación de alimentos, con caídas de 10% promedio", y señaló que "en relación al cumplimiento del programa, en las grandes cadenas de la provincia de Buenos Aires y Capital están ofertados la gran variedad de los 1.400 productos", que son "el 10% de lo que hay en góndolas", de los cuales "el 46% pertenecen a 18 empresas".



Feletti consideró que en el sector empresario "nadie quiere perderse el boom de consumo que va a haber en el ultimo trimestre del año", y descartó que una suba del dólar blue pueda impactar sobre los precio de estos productos, debido a que "la estructura de costos de las empresas alimenticias es entre un 77 y 97% de costos nacionales" y que "el Banco Central garantizó la provisión de dólares al tipo de cambio oficial a las empresas que necesiten importar insumos".



Otro de los voceros del encuentro, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, manifestó su "total compromiso para acompañar" las medidas de fijación de precios, con una decisión que busca "defender de abusos, especulación o aumentos desmedidos" a los consumidores.



Kicillof resaltó que el programa permitirá "devolver al consumidor un punto de referencia para que sepa cuánto salen las cosas" y aseguró que las fiscalizaciones realizadas en la provincia reflejan "el cumplimiento del acuerdo y que los precios de muchos productos se retrotrajeron" al 1 de octubre.



"Hay una reactivación muy fuerte en la post pandemia y esta medida permite dar orden y saber cuanto sales las cosas y que no absorba la mejora de los ingresos", graficó.



En tanto, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, ratificó la participación de organismos de su provincia para "garantizar que los alimentos estén en la mesa de los argentinos a su precio justo", con una medida "que es para corregir las asimetrías de precios".