Ivana Nadal se fue de un bar sin pagar y la escracharon: el descargo de la modelo

Una vez más, Ivana Nadal se vio envuelta en un escándalo público al ser escrachada por haberse ido sin pagar de un restaurante. Una de las empleadas del local en cuestión publicó en Twitter que por culpa de la famosa había tenido que poner plata de su bolsillo para saldar la deuda.

Este mensaje fue eliminado poco después y la joven aseguró que le había dado “miedo” la cantidad de gente que le había hablado por este asunto. Ante el revuelo que se generó con este asunto, fue la propia Ivana Nadal quien salió al cruce por las acusaciones.

La novia de Bruno Siri, ex de Nati Jota, desmintió a la joven tuitera de nombre Candela y se acercó directamente a preguntarle cuánto había tenido que abonar por este supuesto hecho para que se lo depositara. Acto seguido explicó que fue un amigo suyo quien la llevó a este lugar por medio de una invitación, es decir, no tenían que pagar nada.

El amigo de la instagramer repitió la historia: la moza había mentido y ella no se fue sin pagar. Para llevar calma a los haters aclaró que la chica no quedó sin trabajo y mucho menos tuvo problemas por esto ya que no le habían informado que formaba parte de uno de los tantos canjes de famosos.