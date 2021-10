Alerta roja por el tránsito: dos nuevas víctimas fatales en la Región

Desde hace al menos una década, La Plata se convirtió en una urbe peligrosa para quienes transitas en vehículos y aquellos que lo hacen a pie. La anarquía que se observa en las calles -tanto del casco urbano como de la periferia-, con choques a toda hora y discusiones feroces, no puede tener otro resultado que el caos de tránsito cotidiano. Y, a juzgar por su ausencia en los discursos, se trata de una problemática que no consigue permear la agenda política.

Si bien con la restricción de circulación producto de la cuarentena el número de accidentes mermó, apenas se anunciaron las aperturas todo volvió “a la normalidad”.

La ONG “Corazones Azules”, destacó en un informe actual que “ya estamos por encima de las estadísticas prepandemia”. Además, señalaron que “desde el 2016 a la fecha, en la capital bonaerense hubo 395 muertes por causas viales, de las cuales 202 tuvieron a la moto como protagonista”. Asimismo, consideraron que “La Plata sigue estando entre las ciudades del país con más siniestros e incidentes viales por habitantes, situación producto de que esta gestión no ha tomado a la seguridad vial como una política pública activa”.

En tanto, remarcaron en el texto que “los controles electrónicos y otros similares tienen, ante lo descrito, un efecto más recaudatorio que de hacer respetar la ley. Durante estos años hemos sido testigos de un inexistente plan de concientización y contralor en las calles y avenidas de la ciudad que sea efectivo para evitar la siniestralidad”.

Pedro Perrota, titular de la organización, remarcó en EL DIA la necesidad de implementar “la educación vial para poder inculcar y producir hábitos culturales en las conductas viales que necesitamos; con campañas masivas de educación vial en las calles que se mantengan en el tiempo; con más controles y operativos de calidad; mejorando la infraestructura vial, su señalética e iluminación en la Ciudad; fomentando un transporte y movilidad sustentable pero planificado; entre otras acciones”. Y cerró: “Vemos con preocupación que la seguridad vial no es parte de las propuestas electorales de los candidatos a concejales, creemos que es necesario que la seguridad vial ingrese en la agenda legislativa de los Concejos Deliberantes para tener ciudades más seguras en materia vial”.

En los últimos 20 días, la Región lamentó la muerte de siete personas: seis hombres y una mujer. Todos fallecieron como consecuencia de un siniestro vial, en lugares tan disímiles como La Loma, Abasto, Altos de San Lorenzo, San Carlos, Arana y Berisso. El hecho más reciente ocurrió el martes último a la noche, en Arana. La víctima fatal es un repartidor de 40 años que vivía a pocas cuadras de la escena.

Fuentes oficiales informaron a este diario que el hecho se produjo cerca de las 22 horas en 7 y 636. Hasta allí se dirigió un móvil del Comando de Patrullas La Plata, tras un llamado al 911 que alertaba de una colisión.

Al arribar a la escena, los agentes se encontraron con una Zanella 200cc parcialmente destruida en medio de la cinta asfáltica. No muy lejos estaba la camioneta Volkswagen Amarok con la cual había impactado. En tanto, en 636 entre 6 y 7, yacía el cuerpo sin vida de Diego Matías Alfonzo (40), quien hasta hacía algunos minutos conducía el rodado de menor porte.

Enseguida se convocó a una ambulancia del SAME, pero ya era tarde. Poco después, los médicos de emergencia constataron el fallecimiento de Alfonzo.

Las causas de la colisión son motivo de investigación, y en el lugar trabajaron los peritos para discernir las circunstancias del choque.

En la causa, caratulada como “homicidio culposo”, interviene la UFI Nº 10, a cargo del fiscal Carlos Alpino Vercellone. En tanto, el conductor de la camioneta, de 47 años, quedó imputado.

EN BERISSO, gran conmoción

Por otra parte, ayer por la mañana dos incidentes viales tuvieron como resultado la hospitalización de cuatro personas, una de las cuales falleció horas más tarde. Todos los episodios tuvieron lugar en Berisso, minutos antes de las 8 horas.

Según pudo saber este diario, el primero sucedió en Ruta 15 y calle 74, frente a la Escuela N° 10 donde un joven de 17 años fue embestido por una pick up Amarok cuando bajaba de un colectivo. Como consecuencia del fuerte impacto, el adolescente debió ser asistido por el SAME, que luego lo derivó inconsciente y con graves politraumatismos a la guardia del Hospital Mario Larrain, conforme indicó el Coordinador de Emergencias del SAME, Roberto Scafati.

En el lugar trabajó personal policial de la comisaría segunda y Policía Científica con la colaboración de la guardia de Defensa Civil y a las 18 se conoció la triste noticia de su deceso.

El adolescente se llamaba Matías Uriburu y cursaba estudios en la Escuela Secundaria Agraria de esa ciudad, donde se viven horas de profundo dolor.

Unos cinco minutos más tarde, los equipos de emergencias debieron desplazarse a 11 y 154, donde chocaron una Sanfa Fe que circulaba por 154 hacia 12 y una Renault Kangoo que lo hacía por 11 en sentido descendente.

La colisión fue de tal magnitud, que la Kangoo volcó hacia su lateral izquierdo, por lo que la mujer de 35 años que conducía el rodado y un menor de 7 que viajaba en la parte trasera debieron ser auxiliado por el Grupo 2 del SAME. El móvil los trasladó al sanatorio local, mientras que otro menor también fue desplazado por el tercer equipo médico SAME al mismo nosocomio.