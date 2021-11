Ezequiel "Pocho" Lavezzi: Yanina Screpante habló de su separación y denunció maltrato

Muy enojada, se descargó Yanina Screpante tras el escándalo en una audiencia por su separación del Pocho Lavezzi y aseguró que hubo maltrato.

Lo cierto es que la ex del futbolista explotó de furia luego de que las abogadas de su ex novio, brindaran detalles jurídicos y dijeran que es una "locura" la compensación económica que ella reclama por los más de ocho años que estuvo al lado del ex delantero de la selección argentina.

En este marco de situación, recordemos que la ex modelo, la semana pasada perdió el tan comentado juicio de desalojo que le había iniciado su ex hace dos años y medio.

Ahora, mientras las abogadas del ex futbolista hablaban del tema en programas televisivos, Screpante declaró que ella compró ese departamento del que fue desalojada. Dijo que la operación se hizo en pozo, hace 10 años, y que el inmueble vale 200.000 dólares. ​Asimismo, aclaró que la compra se hizo con su dinero porque ella trabaja desde hace mucho tiempo.

Así, la respuesta no tardó en llegar: "Ezequiel le cedió el boleto (de compra y venta) y ella no disponía de ese efectivo para poderlo comprar en el momento en que lo hizo y no vale 200.000 dólares, vale 350.000", la contradijo Elena Barboni, una de las abogadas del Pocho.

Asimismo, Mariana Gallego, la otra abogada de Lavezzi, se refirió a la polémica audiencia de este miércoles, en donde se iba a analizar la compensación económica que pide Yanina, y roza los 15 millones de pesos, pero ante la falta de acuerdo entre las partes se levantó.

"Su abogada estuvo muy bien, explicó que iba a readecuar el monto a uno mucho menor, pero cuando terminó la audiencia, y estábamos firmando el acta, Yanina pidió hablar con la jueza... se puso muy mal, fue lamentable", aseguró la letrada.

Como si fuera poco, Yanina Screpante se expresó en redes sociales y señaló: "tengo la prueba de que no recibí ningún revés judicial, sólo fue una audiencia de mero trámite, en la cual no acepté la absurda propuesta de la otra parte. Por lo cual, la causa pasa a abrir a prueba", comenzó diciendo la ex novia del Pocho en sus historias de Instagram.

Y finalmente sumó: "Mi angustia fue por el maltrato que siempre recibo de la representación letrada de Lavezzi, que no pierde oportunidad de maltratarme cada vez que se tiene que referir a mí".