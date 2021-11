Cortes y desvíos para esta tarde por las obras de repavimentación en Avenida 7

Con motivo de las obras de repavimentación que se realizan en el tramo céntrico de la Avenida 7, desde la Comuna dieron a conocer los cortes y desvíos previstos para este martes desde las 17 horas con afectación en las calles de 54 a 58 y de 6 a 8. Cabe remarcar las manos ascendentes y descendentes funcionarán de distinta maneras.

MANO ASCENDENTE

Con respecto a la mano ascendente (Plaza Italia a Plaza Rocha), se informó que "aquellos vehículos que ingresan de Plaza Italia a Plaza Rocha, lo harán por avenida 7 mano ascendente, hasta 54 donde se realiza un zigzag hacia mano descendente de la misma avenida circulando en sentido contrario hasta su intersección con la calle 57. Allí realizaran nuevamente un zigzag y así retomaran su recorrido habitual por mano ascendente hacia Plaza Rocha".

Paradas de micros

Para los usuarios del transporte público se indicó que "podrán ascender o descender normalmente en todas las paradas que se encuentran comprendidas en el tramo de avenida 7 de 44 a 54 (mano ascendente ejemplo ministerio de economía de la provincia de buenos aires, legislatura, etc).

En tanto, "quedaran desafectadas las paradas que se encuentran en avenida 7 entre 54 y 57". En ese sentido, se explicó que "los usuarios que habitualmente ascienden o descienden en ese tramo podrán hacerlo, previo a calle 54, o luego de calle 57 en el tramo de la avenida mencionada".

A su vez, se estableció que "aquellos colectivos que habitualmente ingresan por avenida 7 y 51 hacia plaza moreno no sufren modificaciones. La línea 214 que habitualmente circula por avenida 7 podra girar hacia calle 55 entre las 17 y las 21 hs, luego de esa hora deberá continuar por avenida 7 hasta calle 57.

Atención automovilistas

En cuanto a los automovilistas que utilicen esa tramo de la avenida 7, "podrán hacerlo hasta su intersección con calle 54, ya que la avenida 7 de 54 a 57 será solo para transporte público".

MANO DESCENDENTE

En relación con la mano descendente (Plaza Rocha a Plaza Italia), se informó que "los colectivos que circulan de Plaza Rocha hacia Plaza Italia, lo harán por Avenida 7 mano descendente hasta 58, donde giran por esta a calle 6". "Deberán seguir hasta calle 50 y por esta a avenida 7, donde retoman su recorrido habitual".

"En este tramo los usuarios harán sus ascensos y descensos en avenida 7 entre 58 y 59, calle 6 entre 51 y 53, luego al girar en calle 50 retoman las paradas de avenida 7 habituales en ese tramo (50 A 44 mano descendente)".

"En cuanto a los automovilistas, que utilicen ese tramo de la avenida 7 podrán hacerlo hasta su intersección con calle 58 ya que la avenida 7 de 58 a 54 será uso exclusivo de transporte público".

Colectivos que circulan por calle 54 de 12 hacia avenida 7

El municipio informó que "aquellas líneas que habitualmente recorren la calle 54 de 12 hacia 7 mano descendente, lo podrán hacer normalmente hasta su cruce con avenida 7, ya que no podrán girar a la izquierda, deberán seguir por 54 hasta 6, usar las paradas que están en 6 entre 51 y 53 y ahí tomar la calle 50 de 6 hacia 7 donde toman la avenida 7 y su recorrido y paradas habituales".

En cuanto a los automovilistas que utilicen esa tramo de la calle 54, se dispuso que "podrán usarla normalmente desviándose por calle 6, seguir por 54, girar a Diagonal 79, etc.".

Los inspectores viales que guiarán y controlarán el operativo se ubicarán en las siguientes posiciones:

7 y 54 mano ascendente para separar particulares de transporte publico

7 y 58

55 esquina 6 controlando corte y no acceso

56 esquina 8 controlando corte y no acceso

57 esquina 6 controlando corte y no acceso