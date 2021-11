Flandria le ganó a Colegiales y ascendió a la Primera Nacional

Flandria ascendió a la Primera Nacional de fútbol, al vencer esta tarde a Colegiales por 6 a 5 en la definición con tiros penales luego de imponerse por 1 a 0 al cabo de los 90 minutos, mismo resultado con que había vencido el equipo de Munro en la final de ida.

El partido, que tuvo una definición dramática, se jugó en el estadio Carlos V de la localidad bonaerense de Jáuregui, en Luján.

Y, lo ganó sobre la hora Flandria con un gol de cabeza de Franco Tissera a los 52 minutos de la segunda parte.

Desde el inicio tuvo el balón Flandria, que salió en busca del triunfo para emparejar el resultado; Colegiales esperó las llegadas de su rival para salir de contragolpe y sorprender.

Enzo Trinidad tuvo un remate que le contuvo el arquero Nicolás Báez y Leonardo Landriel tuvo su oportunidad para Colegiales.

A los 47m de la primera parte Ibáñez definió de un tiro libre y el balón rozó el palo derecho de Báez, en otra llegada del "Canario".

En los últimos minutos del encuentro Colegiales se cerró muy compacto en el fondo para neutralizar las jugadas de Flandria.

Pero a los 52m vino el gol de Tissera que llevó el partido a la definición por penales y ahí festejó Flandria, que regresará a la Primera Nacional después de tres temporadas.

En el estadio, completo de público, estuvo el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

=Síntesis=

Flandria: Juan Manuel Lungarzo; Mariano Puch, Andrés Camacho, Julián Marchio y Nicolás Henry; Matías Nouet, Francisco Solé, Joaquín Ibáñez y Tobías Bovone; Enzo Trinidad; Lautaro Gordillo. DT: Andrés Montenegro.

Colegiales: Nicolás Báez; Diego Magallanes, Lucas Faggioli, Sebastián Martínez y Martín Rodríguez; Enzo Serrano, Luis Zeballos, Santiago Camacho y Leonardo Landriel; Federico Martínez y Brian Ferreyra. DT: Darío Lema.

Gol en el segundo tiempo: 52m. Franco Tissera (F).

Cambios en el segundo tiempo: 8m. Franco Tissera por Henry (F); 17m. Franco Pulicastro (F); 26m. Martín Lucero por Ferreyra y Mauro Scatularo por Landriel (C); 30m. Thiago Luna por Zeballos (C); 34m. Julián Ford por Puch (F), Rodrigo Brandán por Serrano (C) y Facundo Melillan por Rodríguez (C)

Amonestados: Martín Rodríguez, Sebastián Martínez, Leonardo Landriel, Enzo Serrano, Brian Ferreyra (C); Andrés Camacho, Francisco Solé, Lautaro Gordillo, Matías Nouet, Franco Tissera (F).

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Carlos V (Flandria).