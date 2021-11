Le pegaron con saña hasta desfigurarle la cabeza: lograron salvar a un potrillito en Villa Castells

"Valiente": si hay un nombre con el que nadie puso reparos en estar de acuerdo es en como se bautizó a un potrillo en La Plata luego de sufrir una feroz paliza de manera muy cruel y que lo dejó al borde de perder la vida.

"Este potrillo de tan solo dos años, había caído a un arroyo en Villa Castells, un barrio en las afueras de la ciudad de La Plata. Lamentablemente en primera instancia, fue hallado por un grupo de niños conocidos en el barrio por hacer todo tipo de maldades sin recibir ningún tipo de castigo por las autoridades ni sus propios padres", relataron en el grupo "Caballos en libertad LP".

En la historia contada a través de las redes, destallan: "cuando un vecino fue a ver qué estaban haciendo en el arroyo, se encontró con un panorama aterrador… lo habían golpeado tanto, que su cara estaba totalmente desfigurada, le habían pinchado los ojos con palos, arrancado casi una oreja, tirado piedras y todo lo que encontraron al alcance de sus manos, inclusive un motor".

"No hay palabras para describir tanta saña injustificada al divertirse con el dolor ajeno, con un animal indefenso que no puede gritar para pedir ayuda, que no puede poner en palabras tanto dolor y sufrimiento. Este pequeño estaba totalmente entregado, después de horas de incesante maltrato", describen.

Sobre ese momento, contaron que "de inmediato los vecinos se acercaron, los corrieron del lugar, llamaron a los bomberos que pudieron sacarlo y se contactaron con nosotros. Su dueño lo cedió sin poner resistencia, al parecer ya estaba ciego y representaba una carga, mucho más en ese terrible estado. Los vecinos se encargaron de ponerlo a resguardo mientras llegábamos a buscarlo y no se movieron de su lado. Increíblemente, tuvo fuerzas para ponerse de pie por sus propios medios. Cuando llegamos, no podíamos creer todo el daño que tan solo unos niños le habían hecho. Su primera reacción fue escapar de nosotros, tambaléandose, con las pocas fuerzas que le quedaban… porque todo lo que conocía en su corta vida era dolor".

VALIENTE

"Así lo bautizamos, hoy se encuentra luchando por su vida. Llegó descompensado, anémico, con hematomas y heridas en todo su cuerpo. Se encuentra medicado y bajo la supervisión constante de nuestro veterinario y voluntarios, haciendo guardias las 24hs del día, ayudándolo a levantarse cada vez que se echa para descansar su castigado cuerpo. Iremos actualizando su estado en estos días, pero se encuentra muy delicado y con pronóstico reservado.