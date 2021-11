Causa Maradona: quién es y qué lugar ocupó Pedro Di Spagna, el nuevo imputado en la muerte del ídolo

La causa por la muerte de Diego Maradona el 25 de noviembre de 2020 suma su octavo y más reciente imputado, Pedro Di Spagna. Este hombre es el médico que fue contratado para hacerse cargo de la internación domiciliaria en la casa de Tigre.

Según se conoció en las últimas horas, Di Spagna será imputado al igual que los siete implicados en el caso que tiene la atención de todo el planeta. Tras ser citado a indagatoria se supo que los fiscales del caso le piden explicaciones por haber visto a su paciente una sola vez en todo ese período de internación y no haber obrado de forma correcta como médico.

El nuevo médico imputado deberá declarar el próximo 20 de diciembre bajo la causa caratulada como “homicidio con dolo eventual”. En los pasillos de los Tribunales de San Isidro, los encargados de la causa trabajan a contrarreloj para poder llevar a juicio a todos los implicados el 14 de diciembre, fecha límite que impuso la Justicia.

Según se supo, el juicio se resolverá en los próximos meses, siendo el 14 de abril del 2022 el momento donde podría definirse la situación legal de los imputados. En el día de hoy también se conoció que Matías Morla no podrá hacer uso de la marca homónima del ídolo, un detalle no menor para las más interesadas en resolver esto, sus hijas Dalma y Gianinna Maradona.

Pedro Di Spagna es el médico clínico que la prepaga Swiss Medical puso a disposición para atender a Pelusa y al que el resto de los imputados acusan de ser el culpable de su muerte. Las investigaciones determinaron que el 12 y 18 de noviembre fueron las únicas visitas que se registraron a la casa de Tigre.

Sin embargo, se conoció que no volvió a verlo por dos razones: Diego se habría negado a ser atendido por él y Leopoldo Luque le habría pedido que no regresara. Esto le quitaría responsabilidad absoluta aunque no lo desliga.

Por la causa que podría repartir penas de entre 8 y 25 años hay ocho involucrados. Los imputados hasta ahora son Di Spagna, Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los enfermeros Dahiana Madrid y Ricardo Almirón, el jefe de enfermeros Mariano Perroni y la coordinadora médica de la prepaga Nancy Forlini.