Indginación de padres por la aplicación de Sinopharm en niños

En el tema de las vacunas, el Gobierno nacional quedó envuelto en otra fuerte polémica. Cuando anunció que comenzaría a vacunar con Sinopharm a niños de entre 3 y 11 años, se lo tomó como buena noticia, tras reclamos varios de inmunizar a ese grupo etario. Pero lo hizo mucho tiempo antes de que la propia China -su productor- empezara a hacerlo en su territorio.

En efecto, según consignó la agencia de noticias Associated Press (AP) y la revista TIME, China anunció recién el 25 de octubre que los niños a partir de los 3 años comenzaron a recibir la vacuna Sinopharm desde el día anterior. En nuestro país, la vacunación a los niños comenzó la primera semana de ese mes. Incluso, a la hora del anuncio, la ministra de Salud Carla Vizzotti justificó la medida asegurando que el gigante asiático ya había empezado a aplicarla en los chicos de 11 a 3 años. Al parecer no fue así y ahora la oposición quiere interpelar a la titular de la cartera sanitaria en el Congreso.

Pero la reacción no fue sola política. Mini Vacuna Me, la red de Familias de Argentina con hijos menores de edad y grupo de riesgo, emitió un fuerte comunicado a través de las redes sociales: "Nos enteramos a través de una agencia internacional que China recién ahora comienza a vacunar a chicos de 3 a 11 años con la sinopharma. Pero la ministra Carla Vizzotti, el 1 de octubre justificó hacerlo en Argentina, porque en China ya habían vacunado a 500 chicos de esa edad. ¿En qué manos estamos? ¿Están llevando a niños a vacunar con datos falsos?", se preguntó la entidad que viene exigiendo la vacunación de menores y adolescentes con dosis de Pfizer y Moderna. Todavía no hubo una respuesta oficial.

La red, que surgió de nuestra ciudad con padres con hijos con comorbilidades, cuestiona además todos los organismos vinculados a la slaud que le dieron el okey: "lo mismo repitieron la Sociedad Argentina de Pediatría y asesores del Gobierno, y un documento firmado por entidades como la Sociedad Argentina de Inmunología, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, la Sociedad Argentina de Medicina y la Fundación Huésped".

El comunicado concluye con una fuerte advertencia y reclamo: "Vamos a denunciar esta situación de enorme gravedad ante diversas institucionales. Y ahora más que nunca, ecigir que incorporen en los chicos las vacunas ARN, ya aprobadas en el mundo".



VOCES



Marcela, integrante de Mini VacunaMe y mamá de Lautaro -que tiene 17 años y fibrosis quística- expresó la "indignación e impotencia" que sienten ante esta situación. "Hace 2 meses que venimos diciendo que Sinopharm solo había sido probada en China en 200 chicos y no se conoce la efectividad. Por eso es gravísimo lo que han hecho".

También Francisco Da Giau, padre de Milagros -una joven de 16 años que padece de parálisis cerebral-, aseguró en el canal Noticias+ que "veníamos siguiendo el tema porque teníamos algún dato de algunos médicos que tenían la sospecha de que en China no se estaban vacunando. Algunos padres de la red han viajado allí para hacer tratamientos con los chicos y recibían información que decía: ‘Acá no están vacunando’”.

Mientras, se espera la palabra de la Sociedad Argentina de Pediatría, que en principio había hecho un fuerte planteo sobre la vacunación a niños pero después la aprobó, tras una reunión con el Gobierno. Según trascendió, Pablo Moreno, su nuevo presidente, prepara junto a la nueva comisión directiva del organismo un nuevo documento sobre esta situación pero aseguran que se daría a conocer después de las elecciones.



PLANIFICACIÓN CHINA



En este sentido, se plantea una pregunta: por qué China, creador y productor de la vacuna se tomó 4 meses para decidir aplicarla en los niños. Y la pregunta entonces es por el apuro del Gobierno de aplicar la Sinopharm, que fue aprobada por el ANMAT.

El Ministerio de Salud del gigante asiático ya había adelantado, desde que aprobó las vacunas pediátricas, que vacunaría a los chicos cuando "hiciera falta". Mientras, la explicación que dan las autoridades chinas para haber iniciado recién ahora la vacunación pediátrica es sencilla: registran ahora más contagios en chicos de esa edad (11 a 3 años) y por eso los vacunan.

“En junio, China aprobó dos vacunas, Sinopharm del Instituto de Productos Biológicos de Beijing y Sinovac, para niños de 3 a 17 años, pero solo ha estado vacunando a los de 12 años o más. En agosto, los reguladores aprobaron otro, Sinopharm del Instituto de Productos Biológicos de Wuhan. Después de que las vacunas recibieron la aprobación nacional para los niños en China, los gobiernos extranjeros comenzaron a administrar las vacunas a los niños en sus propios países. Camboya usa tanto Sinovac como inyecciones de Sinopharm en niños de 6 a 11 años. Los reguladores en Chile aprobaron Sinovac para niños de 6 años. En Argentina, los reguladores aprobaron la vacuna Sinopharm para niños de 3 años”, explica un cable de la agencia de noticias AP fechado el jueves pasado.

Mientras, se conoció que los diputados Graciela Ocaña y Waldo Wolff (Juntos por el Cambio) presentaron un proyecto para citar a la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja a Vizzotti y a Mirta Roses, miembro de la CoNaIn (Comisión Nacional de Inmunización), para que expliquen “a partir de qué estudios técnicos se ha autorizado la aplicación de la vacuna de origen chino” en “los/as niños/as de entre 3 y 11 años”.