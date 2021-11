“No me reconozco, estaba bajo los efectos del alcohol”: habló la chica que discriminó a una policía

La mujer que protagonizó un escándalo en la madrugada del jueves pasado en el que discriminó a una oficial de policía que intentaba reducirla se disculpó este lunes por sus dichos. Expresó estar arrepentida y aseguró que “no volverá a ocurrir”, a la vez que justificó su accionar diciendo “estaba bajo los efectos del alcohol”.

“No me reconozco en este hecho ocurrido, estaba bajo efectos de alcohol. No fue mi intención insultar a los policías. No tengo nada en contra de ellos. No quise insultar a otro tipo de gente. No quise que nadie se sienta ofendido tras mis palabras”, dijo la joven de 19 años, en diálogo con A24.

En esa línea, la mujer demostró estar arrepentida y reiteró su pedido de disculpas “a todas las personas que se sintieron mal por lo dicho”. Asimismo, afirmó que ya pidió una “mediación” para “pedirles disculpas cara a cara a los policías”, y manifestó su deseo de que se las acepten.

A su vez, admitió que aunque sus disculpas “no reparan el daño que hizo”, indicó que “es lo que debe hacer”. “Después, lo que se haga aparte, voy a aceptarlo y voy a hacerlo, como un castigo”, dijo y aseguró que “no va a volver a pasar este hecho”. “No va a volver a ocurrir bajo ninguna circunstancia. Es lo único que tengo para decir”, sentenció. La jóven también se ofreció a hacer tareas comunitarias para compensar su comportamiento.